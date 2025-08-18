La Línea 3 del autobús de Logroño modificará su recorrido este martes y miércoles por obras en la LR-250

Archivo - Autobús urbano de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Línea 3 del servicio de transporte urbano de Logroño sufrirá modificaciones este martes 19 y miércoles 20 de agosto. Estos cambios vienen motivados por las obras de la Autovía A-68, tramo Arrúbal-Navarrete, que se están llevando a cabo en el municipio de Villamediana de Iregua. La ejecución de estos trabajos conllevará corte al tráfico de la carretera LR-250, desde la Glorieta de CEPSA (PK 1+000).

El desvío del transporte urbano se prolongará previsiblemente desde las 7,00 horas del martes 19 a las 23,00 horas del miércoles 20 de agosto.

Las afecciones a la Línea 3, 'El Campillo-Villamediana', en ambos sentidos, serán las siguientes:

La Línea 3 tendrá como cabeceras de inicio y fin 'El Campillo' y 'Hospital San Pedro'.

Los horarios de salida en 'El Campillo' serán los habituales, es decir, +00, +15, +30, +45. Salida a las 7,00 horas y último servicio a las 22,30 horas.

Los horarios de salida en 'Hospital San Pedro' serán los siguientes: +08, +23, +38, +53. Salida a las 06,53 y último servicio a las 22,38 horas Se realizará un recorrido alternativo con el siguiente itinerario en ambos sentidos: Villamediana-Alberite-Lardero-Monumento al Labrador. En los letreros de los vehículos pondrá 'Servicio especial'.

La salida de Villamediana (parada 'Centro de Salud') tendrá una frecuencia de 30 minutos. +00, +30. Primer servicio a las 7,00 horas y último servicio a las 22,30 horas (tanto el martes 19 como el miércoles 20 de agosto). La salida de 'Monumento al Labrador' tendrá una frecuencia de 30 minutos (+00, +30). Primer servicio a las 7,00 horas y último servicio, a las 22,30 horas (tanto el martes 19 como el miércoles 20 de agosto).

En Villamediana solo se realizarán las paradas denominadas 'Valdecarros', 'Ayuntamiento Villamediana', 'San Cristóbal' y 'Centro de salud'.