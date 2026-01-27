La línea 5, tercer trayecto del autobús urbano de Logroño que incorpora el pago con tarjeta

Archivo - Autobús público de Logroño - CIUDADANOS - Archivo

La línea 5 del autobús urbano se suma a la 9 y la 4 e implementa en sus vehículos la posibilidad del pago con tarjeta, tanto en formato físico como en dispositivos móviles.

Poco a poco todas las líneas de autobús urbano de Logroño van a incorporar terminales de pago con tarjeta en todos sus vehículos. Se comenzó con la línea 9 a principios de mes, la semana pasada fue la 4 y ahora es el turno de la línea 5, que desde el pasado viernes ofrece.

Se trata de una facilidad que pretende dar respuesta a una demanda cada vez más creciente de la población y que no hace sino facilitar el día a día de los vecinos de la ciudad.

De manera paulatina, en estos primeros meses del año, todas las líneas irán incorporando este servicio hasta completar la totalidad de la flota.

RENOVACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

Este miércoles, 28 de enero, se pondrá en funcionamiento también la nueva pantalla digital de información en la estatua de El Labrador.

Se trata de la primera de estas pantallas, pero no será la última, ya que como anunció el Consistorio hace algunas semanas, estas medidas forman parte de un plan de mejora continua en el que el Ayuntamiento ha invertido 2,3 millones de euros.

Entre las actuaciones que se están desarrollando en este programa destacan acciones como los sistemas de geolocalización y seguridad de los autobuses, la renovación de la app móvil y la página web, la implementación del bonobús virtual y posibilidad de recarga del mismo a través del móvil o la mejora de las pantallas digitales de información, como es el caso de la de la estatua de El Labrador.