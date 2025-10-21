El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto a la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, y el responsable de Zarándula, Carles García, presentan las Jornadas Ana María Matute - GOBIERNO DE LA RIOJA

Literatura, cine y narraciones darán forma a las Jornadas Ana María Matute, del 27 de octubre al 2 de noviembre, con una parte más académica a la que se une otra lúdica, culminando con un paseo por los pueblos y cmainos que recorría la autora.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado en rueda de prensa unas jornadas, ha explicado, compuestas de diferentes actos que suponen una invitación "a redescubrir la obra de esta autora que encontró en La Rioja el paisaje emocional de su obra".

Lo ha hecho acompañado de representantes de las entidades que han colaborado en su organización; la coordinadora de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, y el narrador y responsable de Zarándula, Carles García.

Martínez ha resaltado cómo, este año, la fundación no podía dejar de sumarse a los actos en conmemoración de "una de las grandes narradoras en español que ha tenido nuestra lengua".

"Contribuyó a prestigiar el español y proyectó La rioja y nuestra identidad cultural", ha resaltado de esta novelista española miembro de la Real Academia Española que en 2010 obtuvo el Premio Cervantes.

Ana María Matute (1925-2014) tenía un fuerte vínculo con La Rioja, en especial con Mansilla de la Sierra, localidad natal de su madre. Por eso, las jornadas se cierran con una visita guiada a Mansilla de la Sierra y Villavelayo disfrutando de textos de sus obras.

"Nos encanta, somos unas enamoradas de Ana María Matute y su lema el que no inventa no vive", ha confesado el responsable de Zarándula, que se encargará de las narraciones.

Dentro de la programación se ha detenido en la proyección de 'El bosque de Ana María Matute', que incluye las imágenes de la escritora en lugares de La Rioja, como Mansilla.

También, el espectáculo de narración oral con Mon Mas, que se llevará tanto a centro educativos como a la Sala Gonzalo de Berceo; o que el 1 de noviembre se podrá ir, en autobúa de Logroño, a la Casa de las Islas en Mansilla de la Sierra.

Ha recordado cómo Matute "siempre dijo que su obra estaba trufada de todo lo que vivió en su infancia en Mansilla", ha dicho.

Entre las actividades se encuentra la instalación sonora 'El sillón de Ana María Matute' (en la Biblioteca de La Rioja), que permitirá al público acercarse a la voz y a los textos de la autora desde una experiencia inmersiva.

Las Jornadas Ana María Matute comenzarán el lunes 27 de octubre (16:00 horas) con la celebración del VI Seminario Internacional de La Rioja: 'Ana María Matute en su centenario', en el edificio de Filología de la Universidad de La Rioja, con entrada libre hasta completar aforo.

El encuentro reunirá a investigadores de distintas universidades españolas -Navarra, La Coruña, Almería y Castilla-La Mancha- para analizar la figura y la obra de la autora desde enfoques literarios, pedagógicos y culturales.

LITERATURA, CINE Y NARRACIÓN ORAL

A lo largo de la semana, la programación se desplegará por distintos espacios de Logroño. El martes 28 de octubre (de 16 a 19 horas) se proyectará el documental 'El bosque de Ana María Matute', dirigido por Josefina Molina para RTVE, en el Auditorio de la Biblioteca de La Rioja, con coloquio posterior en el que participarán vecinos del Valle de las Siete Villas.

Las jornadas continuarán con el investigador Simón Valcárcel Martínez (Universidad de León e IES Juan del Enzina), quien ofrecerá la conferencia 'Ana María Matute, la mujer de papel en su paraíso inhabitado', el miércoles 29 de octubre (19 horas), en la sala de conferencias de la Biblioteca de La Rioja.

El jueves 30 de octubre, la Sala Gonzalo de Berceo acogerá dos propuestas complementarias: el espectáculo de narración oral 'Cuándo se empieza a poner el sol en el bosque de Ana María Matute', con Mon Mas, con un pase por la mañana para escolares y otro a las 17:30 horas para público familiar; y la conferencia 'Ana María Matute en su universo' (19 horas), a cargo de la editora y amiga de Ana María Matute, María Paz Ortuño Ortín. Las entradas para las dos citas de la Sala Gonzalo de Berceo son gratuitas, pero deberán reservarse en la página web www.entradas.com

El ciclo en Logroño concluirá el viernes 31 de octubre (19 horas) con la mesa redonda 'El imaginario y el cuento maravilloso en Ana María Matute', que reunirá a los escritores Gustavo Martín Garzo y Antonio Rodríguez Almodóvar, moderados por Carles García Domingo, en la Biblioteca Rafael Azcona.

El fin de semana, las actividades se trasladarán a los escenarios que inspiraron a la autora. Así, el sábado 1 de noviembre, la Casa de las Islas de Mansilla de la Sierra será el punto de encuentro de una jornada cultural que comenzará con la charla 'La importancia del cuento maravillo', que ofrecerá Gustavo Martín Garzo, escritor y ganador del Premio Nadal y del Premio Nacional de Narrativa.

A partir de las 11 horas, los asistentes a la jornada podrán disfrutar de la conferencia que ofrecerá Antonio Rodríguez Almodóvar, escritor, académico, filólogo y amigo íntimo de Matute, además de Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Una hora después, la ilustradora riojana Raquel Marín, autora de las ilustraciones del libro 'El rio', ofrecerá la charla 'Ilustrar el bosque de Ana María Matute'.

A las conferencias le seguirán diferentes propuestas como la narración 'Los niños tontos' (12:30 horas), que realizará Carles García y Raúl Jiménez, para posteriormente poder disfrutar de un paseo comentado por Mansilla (13:30 horas). Además, también se ofrecerá una visita narrada por Zarándula exclusiva para los Clubes de Lectura de la Biblioteca Rafael Azcona.

Como novedad y para animar la asistencia a la jornada, se habilitará un autobús desde Logroño con un coste de 5 euros por persona, que incluirá almuerzo (salida a las 8:30 horas desde el aparcamiento de la Comandancia, C/ Depósitos, 4). En caso de llegar a las jornadas con vehículo propio, la entrada será libre con invitación que se podrá conseguir a través de la página web www.jornadasanamariamatute.es

El domingo 2 de noviembre (12:00 horas) se cerrarán las jornadas de homenaje con una visita narrada a Mansilla de la Sierra y Villavelayo, abierta al público general. La entrada es gratuita, pero deberá reservarse en www.paseosliterarios.com