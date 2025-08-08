Llega al DUX Logroño Paula Partido, canterana del Real Madrid para reforzar al conjunto riojano

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El DUX Logroño informa que la jugadora, Paula Partido, llega a la entidad riojana en calidad de cedida y ocupará plaza dentro de la plantilla del primer equipo del DUX Logroño de cara a la próxima temporada 2025/2026.

La jugadora de Rivas-Vaciamadrid reforzará al conjunto de Héctor Blanco procedente del London City Lionesses, equipo recién ascendido a la Women's Super League inglesa, por el que fichó por tres temporadas al finalizar la pasada campaña tras abonar la cláusula de rescisión de la futbolista al Real Madrid.

Jugadora polivalente su perfil por el lateral del terreno de juego hacen que tanto en el centro del campo, como en el ataque muestre sus mejores aptitudes siendo un estilete por el extremo. Partido canterana del Madrid CFF y del Real Madrid firmó con el filial blanco 49 apariciones y 15 tantos, para posteriormente llegar a debutar en Champions con las merengues frente al Breidablik y jugar también ante el Celtic de Glasgow durante la temporada 2023/24.

La pasada campaña integró la plantilla del Sevilla FC, equipo de LigaF, cedida por el Real Madrid y llegó a disputar 13 encuentros con el conjunto andaluz en la máxima categoría del fútbol español.

La nueva jugadora del DUX Logroño ha sido campeona mundial sub-17 con la Selección española y es talento puro futbolístico capaz de impactar desde ya con su técnica, potencia y velocidad con balón, para encandilar a su nueva parroquia de Las Gaunas.

Desde el Dux Logroño "queremos darle la bienvenida a Paula Partido tanto al club, como al equipo, la ciudad y a toda La Rioja, convencidos de que su enorme futuro en el fútbol traiga renovadas ilusiones deportivas para el DUX Logroño y nos ayude a seguir creciendo en la búsqueda de la consolidación del equipo dentro de la Primera División LigaF". La madrileña se pone ya de inmediato a las órdenes del técnico del primer equipo, Héctor Blanco, acoplándose a los entrenamientos y partidos de pretemporada que ya están realizando las vinotinto.