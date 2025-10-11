El logroñés, Patxi Martínez, campeón del mundo en Carrera de Obstáculos - LOS COLGADOS DE LA PARRA

LOGROÑO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El logroñés Patxi Martínez de La Hidalga ha conseguido un doble éxito en el OCR World Championships 2025, disputado este fin de semana en Gotemburgo (Suecia). En una cita que reunió a los mejores atletas internacionales de la disciplina, se proclamó campeón del mundo en la modalidad larga (12 km y 40 obstáculos) y logró además la medalla de bronce en la carrera corta (3 km y 20 obstáculos).

Estos resultados sitúan al atleta de Logroño entre la élite mundial del Obstacle Course Racing (OCR), una disciplina en pleno crecimiento que combina resistencia, técnica y fuerza en diferentes recorridos con múltiples obstáculos.

El éxito tiene un fuerte vínculo con la ciudad de Logroño y con LogroDeporte, entidad a través de la cual Martínez lleva dos años participando en la actividad de OCR.

Fruto de esta iniciativa, surgió el club Los Colgados de la Parra, que hoy en día agrupa a numerosos logroñeses y logroñesas que entrenan y compiten en esta exigente disciplina.

Martínez quiso agradecer también la confianza y el trabajo de su entrenador, pieza clave en su preparación para este campeonato mundial. "Estos logros son también reflejo de la oportunidad que LogroDeporte brinda a toda la ciudadanía para acercarse a nuevas disciplinas deportivas y apostar por un estilo de vida activo y saludable. Sin esa primera puerta de entrada, ni este camino ni este club habrían sido posibles", destacó el atleta tras la prueba.