Logroño acogerá en diciembre la reunión del Comité Técnico de la Red de Ciudades Inteligentes - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá el próximo mes de diciembre la celebración del Comité Técnico de la Red de Ciudades Inteligentes, tal como se ha anunciado esta mañana en el encuentro RECI & Media Partners: la Innovación Urbana, motor de desarrollo económico: RECI, retos y objetivos 2026, en el que ha participado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

La celebración del Comité Técnico de RECI el próximo 2 de diciembre en la capital riojana supondrá una oportunidad para exponer y compartir los casos reales que nuestra ciudad, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, está desarrollando en el marco del proyecto de Gemelos Digitales, financiado con fondos europeos.

El objetivo del Proyecto Retech de Gemelos Digitales es desarrollar una plataforma virtual de integración de datos y gestión de servicios municipales, basada en un modelo de Gemelo Digital de la ciudad de Logroño.

Una herramienta que dé cobertura a los distintos casos concretos de usos de gemelos, fomentando la toma de decisiones informadas en materia de zonas verdes, la gestión del flujo de movilidad, del ciclo del agua o de diferentes procesos administrativos, y genere alertas tempranas de posibles incidencias en los servicios.

En el encuentro que acogerá nuestra ciudad participarán representantes de las diferentes Comunidades Autónomas, municipios y empresas que trabajan, en el marco de RECI, en la implantación de soluciones tecnológicas y de gestión urbana encaminadas a mejorar la calidad de vida, la eficiencia de los servicios y la sostenibilidad ambiental.