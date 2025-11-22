Logroño acogerá el IX Encuentro de Guionistas del 28 al 30 de mayo en homenaje a Rafael Azcona

LOGROÑO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá, del 28 al 30 de mayo de 2026, el IX Encuentro de Guionistas en homenaje al novelista y guionista Rafael Azcona (Logroño, 24 de octubre de 1926-Madrid, 24 de marzo de 2008).

El Encuentro reunirá a profesionales del guion cinematográfico, televisivo y de nuevas plataformas. Con el lema 'El guion vuelve a casa', esta edición de 2026 se celebrará en el marco del 'Año Azcona'.

La efemérida fue declarada por el Ayuntamiento de Logroño para rendir homenaje al guionista riojano, una de las figuras más influyentes del cine español y autor de clásicos como El verdugo, La escopeta nacional, Plácido, El Pisito o Belle Époque.

El Encuentro de Guionistas, ha relatado la organización, se consolida como un espacio de encuentro, aprendizaje e inspiración para quienes escriben el punto de partida de todo: las historias.

Su celebración en Logroño reivindica, además, ha dicho, la conexión entre la creación, la memoria cultural y los territorios que inspiran las historias.

Durante tres días, el IX Encuentro de Guionistas ofrecerá mesas redondas, conferencias magistrales, ponencias sobre diversos aspectos del guión (ficción, documental, entretenimiento) y actividades de networking, además de propuestas abiertas al público vinculadas a la figura de Azcona y al proceso creativo del guion.

Se pretende fomentar el intercambio profesional y creativo, impulsar nuevos proyectos, visibilizar el papel esencial del guionista en la industria audiovisual y concienciar sobre la necesidad del asociacionismo para mejorar las condiciones laborales del sector.

A mediados de diciembre se lanzará un primer bloque de abonos early bird a un precio especial. El IX Encuentro de Guionistas está organizado por la Asociación Encuentro de Guionistas creada por FAGA y ALMA, con el apoyo de Fundación SGAE, la entidad de gestión de derechos de autor DAMA, el Ministerio de Cultura a través del ICAA y en esta edición del Ayuntamiento de Logroño.