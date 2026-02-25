'Logroño Acompaña' asiste a 84 personas, 50 de ellas en soledad extrema, y hace seguimiento a otras 587

Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa municipal 'Logroño Acompaña' asiste a 84 personas, de las que 50 se encuentran en situación de soledad extrema, y hace seguimiento a otras 587. Se trata de personas que, como perfil más habitual, son mujeres, viudas o divorciadas, y con edades comprendidas entre 70 y 80 años.

Son datos facilitados este miércoles por la portavoz del Ejecutivo local, Celia Sanz, tras dar cuenta de que la Junta de Gobierno ha aprobado destinar más de 461.000 euros en cuatro años a este programa municipal para combatir la soledad no deseada.

Ha recordado que visibilizar, sensibilizar y prevenir la soledad no deseada entre las personas mayores de la ciudad es el principal objetivo del programa municipal 'Logroño Acompaña'.

Con la finalidad de continuar con este soporte emocional y de relación social para muchas personas en situación de soledad, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de la asistencia técnica para este proyecto, como ha apuntado la portavoz del equipo de Gobierno municipal.

Una licitación que cuenta con un presupuesto de 461.154 euros (IVA incluido), para cuatro años:

Año 2026 (de junio a noviembre): 76.859 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 153.718 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a noviembre de 2028): 153.718 euros (IVA incluido).

Año 2029 (de diciembre de 2028 a mayo de 2029): 76.859 euros (IVA incluido).

AYUDAS PARA MAYORES DE 85 AÑOS.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de una nueva edición del programa de ayudas económicas para personas mayores de 85 años que residan en sus domicilios y que precisen de cuidados profesionales no adscritos al sistema riojano de dependencia.

Dotadas con una cuantía total de 110.000 euros, estas ayudas podrán alcanzar los 2.000 euros anuales destinados a sufragar parte de los gastos derivados de los servicios de cuidados o atención domiciliaria ofrecidos por profesionales contratados por el usuario.

Entre los principales requisitos figuran tener cumplidos 85 años o cumplirlos el año de la convocatoria; estar empadronado en Logroño; y contar con una persona contratada para el cuidado, tanto en jornada completa de 40 horas semanales como en jornadas que sumen 20 horas por semana.

No podrán solicitar estas ayudas económicas aquellas personas que reciban servicios y prestaciones adscritos al Sistema Riojano de Dependencia, a excepción de Teleasistencia; ni aquellas que tengan algún tipo de deuda pendiente con la Hacienda Municipal.

La concesión se resolverá a través de un procedimiento de concurrencia competitiva y estará supeditada a la existencia de crédito disponible en cada momento.

Se establecerá un sistema de puntos por el que se valorará cada solitud teniendo en cuenta el tipo de jornada contratada con el profesional de atención a domicilio (jornada completa de 40 horas; jornada de 39 a 30 horas; y jornada de 29 a 20 horas); la renta per cápita; y la situación convivencial (si el usuario vive solo o con terceros).

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria por la Base Nacional de Subvenciones en el Boletín Oficial de La Rioja.

CONVOCATORIA DE AYUDAS EN DIFERENTES ÁMBITOS.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana las convocatorias de nuevas ayudas en diferentes ámbitos por una cantidad de 983.340 euros:

Subvenciones para el apoyo de actuaciones en materia de servicios sociales, salud y fomento de la inserción sociolaboral, dotadas con una cuantía total de 871.840 euros.

Subvenciones para el desarrollo de actividades y proyectos que contribuyan a fomentar la sensibilización y concienciación en materia de igualdad de mujeres y hombres, dotadas con un importe total de 25.000 euros.

Subvenciones en materia de educación para asociaciones educativas sin ánimo de lucro, dotadas con una cuantía total de 50.000 euros.

Subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que realicen actuaciones en materia de infancia y juventud por un montante total de 30.000 euros.

Subvenciones para apoyar la realización de acciones formativas e informativas que llevan a cabo las diferentes asociaciones de consumidores y usuarios, que velan por los intereses y derechos de la ciudadanía en este ámbito, por una cuantía total de 6.500 euros.

Entre los objetivos de estas ayudas está fomentar la corresponsabilidad de las entidades sociales, promover proyectos que generen inserción social y laboral, favorecer el asociacionismo y reforzar la cooperación y la solidaridad social, así como promover la atención de las personas especialmente vulnerables mediante proyectos que permitan potenciar sus capacidades.

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto estimado de 871.840 euros y se podrá adjudicar a proyectos puestos en marcha en todo el año 2026.

Como ha recordado al respecto Celia Sanz, "este equipo de Gobierno se preocupó y se ocupó en publicar y realizar una Ordenanza de Subvenciones para ser el paraguas para que las convocatorias de subvenciones pudieran tener mayor celeridad", de manera que estuvieran convocadas a lo largo del primer trimestre del año "y todas las entidades y todos los beneficiarios pudieran contar con esa ayuda cuanto antes".

"Este compromiso lo estamos cumpliendo. Junto con este bloque de cinco convocatorias aprobado hoy, más las que ya estaban publicadas y aprobadas de Juntas anteriores, podemos decir que prácticamente el paquete completo de subvenciones del Ayuntamiento estaría ya convocado", ha finalizado.