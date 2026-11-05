Logroño apoya a enfermos de fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrohipersensibilidad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado en su sesión ordinaria de este jueves, correspondiente al mes de noviembre, una declaración institucional de apoyo a enfermos de fibromialgia, encefalomielitis miálgica/síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrohipersensibilidad.

El texto íntegro aprobado por el pleno, leído por su presidenta Leonor González Menorca, señala que "las discapacidades, enfermedades, trastornos, síndromes y otras condiciones no visibles afectan a numerosas personas y pueden generar necesidades de apoyo, asistencia, comprensión o adaptación que no siempre resultan evidentes a simple vista".

Entre ellas, "pueden encontrarse determinadas enfermedades crónicas, discapacidades físicas, sensoriales, cognitivas o neurológicas, trastornos del neurodesarrollo y otras condiciones, permanentes o temporales, que pueden repercutir significativamente en la vida cotidiana".

Añade que "el hecho de que estas situaciones no sean siempre visibles puede provocar incomprensión, dificultades para pedir ayuda y situaciones en las que la persona se vea obligada a explicar reiteradamente circunstancias personales para justificar una determinada necesidad".

Por ello, "resulta necesario continuar avanzando en la sensibilización de la sociedad sobre las discapacidades, enfermedades y condiciones no visibles, promoviendo entornos en los que las personas puedan solicitar comprensión o apoyo de una manera sencilla y respetuosa con su intimidad".

En palabras de González Menorca, "el Movimiento Girasol, impulsado por la Asociación Nacional FibroApoyo y Fibrorioja, es una iniciativa social de sensibilización destinada a aumentar la visibilidad, comprensión e inclusión de las personas con discapacidades, enfermedades o condiciones no visibles".

El objetivo "es crear una sociedad más empática y accesible en la que se comprenda que una persona puede necesitar ayuda, más tiempo, acompañamiento, orientación o determinadas adaptaciones aunque su situación no resulte evidente a simple vista".

El Movimiento Girasol "promueve asimismo la colaboración entre asociaciones, administraciones públicas, entidades, profesionales y ciudadanía para extender el conocimiento de estas realidades".

Este Movimiento Girasol "impulsa un identificativo (lanyard) con girasoles con vocación de implantación nacional, promoviendo una misma identidad visual entre todos aquellos que impulse la iniciativa".

Esta identidad común "pretende facilitar que los ciudadanos y profesionales conozcan progresivamente su significado y que la persona que lo porta puede necesitar algún tipo de apoyo o consideración".

"Los Ayuntamientos, por nuestra proximidad con la ciudadanía, desempeñamos un papel fundamental en la sensibilización social y en la promoción de municipios más accesibles, inclusivos y respetuosos con la diversidad", reseña la declaración.

Con todo ello, el pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado "manifestar su apoyo al Movimiento Girasol, iniciativa impulsada por la Asociación Nacional Fibroapoyo y Fibrorioja para promover la visibilidad, comprensión e inclusión de las personas con discapacidades, enfermedades y condiciones no visibles".

También "reconoce y apoya el distintivo con girasoles del Movimiento Girasol como elemento de identificación y sensibilización para aquellas personas que puedan necesitar comprensión, ayuda, acompañamiento, más tiempo o determinadas adaptaciones".

Manifiesta además "su apoyo a una implantación progresiva y difusión a nivel nacional de una identidad visual común del Movimiento Girasol, representada por el distintivo (lanyard) con girasoles, favoreciendo su conocimiento entre la ciudadanía".

Se compromete a "promover acciones de información y sensibilización entre el personal municipal para dar a conocer discapacidades y condiciones no visibles" y "dentro de sus competencias, campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía sobre las discapacidades, enfermedades y condiciones no visibles y sobre el significado del Movimiento Girasol".

Seguirá favoreciendo, d"entro de sus competencias y de acuerdo a la normativa aplicable, una atención accesible hacia las personas que puedan necesitar más tiempo, apoyo, o adaptación en la comunicación"; y "fomentará la colaboración con otras asociaciones o entidades sociales para desarrollar acciones de información, concienciación y sensibilización relacionadas con las discapacidades, enfermedades y condiciones no visibles".

Por último, "comunicará la aprobación de esta declaración institucional aprobada por el Pleno del Ayuntamiento a la Asociación Nacional FibroApoyo y a Fibrorioja, dando por tanto visibilidad a la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y otras enfermedades reumáticas, como entidades impulsoras de este movimiento".