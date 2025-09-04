Logroño aprueba cuatro reconocimientos de crédito por más de 35.000 euros con críticas de oposición por "mala gestión"

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en el pleno ordinario de septiembre, ha aprobado un total de cuatro reconocimientos de crédito por importe global superior a los 35.000 euros. Un acuerdo que, sin embargo, se ha llevado las críticas de la oposición por "mala gestión" de los recursos presupuestarios municipales.

Como ha detallado el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, los reconocimientos -que se han debatido de manera conjunta- se coresponden con, en primer lugar, el abono de dos facturas de 2023, por 4.167 euros, para suministros de mantenimiento y explotación de la red de agua potable, en concreto, debido a rotura de tuberías y averías inesperadas.

En el segundo caso, se trata de tres facturas de febrero de 2024, correspondientes a varios aspectos de la edición del periódico municipal 'De Buena Fuente', por 9.317 euros, en un momento en el que finalizó el contrato para ello.

El tercer reconocimiento, por tres facturas de verano de 2024, por 6.405 euros, como ha explicado el edil, sobr para el pago a la firma Productos y Mangueras Especiales SA, por un servicio de limpieza, cuidado, mantenimiento, revisión y recuperación de trajes de los Bomberos, después de dos incendios importantes en empresas.

Y, por último, y por 15.488 euros en un expediente de 2019, se trata del abono de facturas por asistencias técnicas para realización de trabajos sobre eficiencia energética, innovación tecnológica y cambio climático.

Tras la exposición del concejal, en respuesta la edil no adscrita Eva Loza ha afeado al Gobierno local que "no se cansan de traer reconocimientos extrajudiciales de crédito", que no, a su juicio, "es que sea ya mala costumbre, comienza a ser inadmisible".

En la misma línea se ha manifestado el portavoz del PR+ en el Grupo Mixto Rubén Antoñanzas, que ha dicho que hay "nefasta gestión de dinero público, que el alcalde no tiene ninguna intención de corregir", señalando que "llevan dos años usando lo que debe ser excepcional como lo normal" y recalcando que esta situacón está llevando en algunos casos a "tener que pagar un 12% de intereses".

Para la portavoz del Grupo de VOX María Jiménez, estos reconocimientos "son el resultado de gestionar mal", criticando también que esta gestión "parece que se ha convertido en rutina", ante lo que ha planteado "propuestas para dejar de hacer estas chapuza", como un plan de choque y la revisión de estas situaciones en 2023 y 2024 "para depurar responsabilidades". "Cambien el sistema", ha reclamado.

El portavoz del PSOE Luis Alonso ha lamentado "el número de reconocimientos extrajudiciales de crédito que llegan a este pleno, en julio 7 u 8, y hoy, otros 4", que ha considerado "excesivo" y ante lo que ha reclamado "control", mientras que ha echado de menos que en la parte resolutiva de los plenos "nada llega de las ordenanzas de terrazas o de ruidos".

En contestación a la oposición Iglesias ha señalado que "de los cuatro reconocimientos extrajudiciales de hoy, uno es por causas no previsibles, los incendios; otro por reventones", apuntando que estos procedimientos "se tramitan cuando llegan, de este gobierno o muchos del anterior". "Menos escurrir el bulto y más arrimar el hombro", ha pedido.

Por otra parte, en la sesión en pleno se ha aprobado la desestimación de un recurso de reposición planteado por el Partido Riojano en el Grupo Mixto contra el convenio urbanístico de planeamiento y gestión para la ejecución anticipada de parte de la obras del sector Ramblasque, en concreto el vial de Avenida de la Sierra.

Como ha recordado el concejal delegado de Plan General, Javier Martínez Mancho, el acuerdo de Ramblasque se aprobó el pasado mes de junio en pleno, con un solo voto en contra, para, acto seguido, "en forma y plazo" presentarse este recurso de reposición.

La desestimación del recurso, como ha detallado de acuerdo con un informe de los servicios técnicos municipales correspondientes, se fundamenta en "un defecto de forma", en la "reiteración de argumentos, con alegaciones ya contestadas en su momento", y porque "propone un reparto urbanístico diferente, que supondría la vulneración de legislación urbanística vigente".

Para Rubén Antoñanzas, tras esta decisión "siguen quedando muchas dudas", recordando su no acuerdo con la forma en la que se está gestionando el cambio en este sector de construirse 275 viviendas unifamiliares a más de 2.300 viviendas en bloque.

Ha considerado que "lo que hace falta son viviendas para jóvenes a precio razonable", por lo que, a su juicio, "la respuesta de este Ayuntamiento debe ser VPO", en lo que ha reclamado que se llegue a un 50 por ciento de las viviendas del sector.

Por el PSOE, Luis Alonso ha criticado la "incongruencia" del PR+, al que ha criticado por "un recurso mal planteado y no en su tiempo admimistrativo correspondiente", a lo que ha sumado que, con este procedimiento, "le está restando tiempo a quitar viviendas unifamiliares de lujo, en sector parado 25 años". "Hay que tener coherencia", ha dicho.

Y, por último, por parte del PP, la portavoz del Gobierno municipal Celia Sanz, ha lamentado que "lo que está demostrando el PR+ es ir en contra de que Logroño avance, en contra de que haya vivienda para jóvenes y familias, de zonas verdes, de zonas dotacionales y de la conexión de Avenida de la Sierra".

"No está retrasando, está bloqueando un sector que lleva 25 años en un cajón y que ahora estaba cogiendo la velocidad de la luz, con un recurso que formalmente no cumple requisitos legalmente establecidos. Déjese de oportunismos políticos y deje que la ciudad fluya", ha finalizado.