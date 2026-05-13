Logroño aprueba de forma inicial declarar el Centro Histórico como zona saturada para viviendas turísticas

Archivo - Viviendas de uso turístico en la calle Laurel de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado de forma inicial declarar el Centro Histórico de la ciudad como zona saturada para la apertura de viviendas turísticas. Se inician de este modo los trámites para llegar a una suspensión definitiva de la concesión de nuevas licencias, que el Gobierno local busca que estén para final de año.

Como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "el centro histórico de Logroño está delimitado por las Avenidas de Navarra y de Viana; las calles San Gregorio y Once de Junio; y los Muros de Bretón de los Herreros, de la Mata, del Carmen y de Cervantes".

Al cierre del año 2025, este espacio contaba con 3.819 habitantes y 3.029 viviendas, de las que 431 estaban destinadas al uso turístico (286 viviendas de uso turístico, 76 apartamentos y 15 pensiones), lo que supone un 14% del parque de viviendas de esta zona de la ciudad.

Por ello, "tras analizar la evolución de este tipo de alojamientos en la localidad y su especial incidencia en el centro", la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana, de forma inicial, la declaración del centro histórico como zona saturada para los usos recogidos en el apartado 1.f) del artículo 2.2.3 de las normas urbanísticas del Plan General Municipal referentes a pensiones, establecimientos de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico.

El acuerdo será sometido a exposición pública durante 20 días mediante su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, el tablón de edictos del Ayuntamiento, la página web municipal y un periódico de difusión local. Transcurrido este plazo, y tras el análisis de las alegaciones recibidas, será aprobado de nuevo en las próximas semanas, ya de forma definitiva, por la Junta de Gobierno Local.

Esta iniciativa se apoya "en la necesidad de adecuar el marco urbanístico municipal a la evolución del fenómeno del alojamiento turístico cuya expansión en determinadas zonas consolidadas de la ciudad ha generado efectos significativos en el acceso a la vivienda, la convivencia, la movilidad, la capacidad de los servicios públicos y, en definitiva, la sostenibilidad urbana, social y ambiental del municipio".

La declaración del centro histórico como zona saturada entrará en vigor "con la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General Municipal para la regulación de los alojamientos turísticos y sus condiciones de implantación".

Modificación ésta última, ha recordado Celia Sanz, "que fue aprobada de forma inicial en el pleno ordinario del mes de abril para dotar a la ciudad de una normativa moderna, clara, sistemática y aplicable con seguridad jurídica que priorice, entre otros aspectos, el uso residencial y preserve el equilibrio entre la sostenibilidad urbana y la convivencia".

"Damos un paso más -ha añadido- en nuestro compromiso de intentar revertir esa situación que entendemos que se ha vuelto preocupante. Con la aprobación puntual del Plan General Municipal, lo que hicimos fue crear un instrumento que habilitaba a la Junta de Gobierno local para la declaración de esa zona saturada, con lo cual hemos dado una mayor agilidad a ese instrumento".

Ha aclarado la portavoz que, hasta que la modificación del PGM "no esté aprobada definitivamente, no se puede aprobar tampoco definitivamente esta declaración de zona saturada, pero se está trabajando a la mayor celeridad para que pueda entrar en vigor cuanto antes el cambio en el Plan General, de manera que casi en unidad de acto podría ser esta aprobación definitiva".

"Haremos todo el esfuerzo posible para que antes de que finalice el año pueda estar en vigor", ha afirmado Sanz, quien ha insistido en que "el hito importante es que ya está aprobada inicialmente la modificación del PGM y está aprobada inicialmente la declaración de zona saturada, y estamos trabajando en firme para que esos plazos se acorten todo lo que sea posible dentro de los trámites administrativos".

En la práctica, supone que, una vez que se apruebe la tramitación definitivamente, "lo que nosotros estamos haciendo es declarar que esa zona está saturada y que por lo tanto no se podrá construir y no se podrá habilitar ni una licencia más en cuanto a apartamentos turísticos".

Respecto al tiempo pendiente hasta que se aprueben las medidas de forma definitiva, ha señalado que "la voluntad de este equipo de Gobierno es que las licencias ya no se concedan, pero para eso hay que dar unos pasos administrativamente, tenemos que cumplir la legalidad".

"Pero puedo garantizar que la voluntad política la demostramos precisamente hoy con la aprobación inicial de esa declaración de zona saturada, que es algo indispensable, los pasos hay que darlos. Y la voluntad de este Gobierno la estamos demostrando con esos pasos que estamos dando", ha subrayado.

ESTABLECIMIENTOS DE OCIO NOCTURNO.

Por otro lado, se ha cuestionado a la portavoz municipal por las alegaciones que el PSOE anunció ayer mismo a la modificación, incluyendo una relativa para incluir dentro de las zonas saturadas la suspensión de las licencias para nuevos locales de ocio nocturno.

"Son cuestiones completamente diferentes, pero que también estamos trabajando en paralelo", ha asegurado Celia Sanz, quien ha apuntado que "este equipo de Gobierno ha demostrado desde el principio de la legislatura que su voluntad era buscar el equilibrio entre convivencia, dinamización y ese derecho al ocio que tienen todos los vecinos de Logroño".

Y ha recordado que "introdujimos un plan de choque en el que suspendimos licencias de bares, suspendimos licencias de terrazas, hemos aprobado una nueva ordenanza de terrazas, ahora mismo aprobamos este nuevo hito, que es la declaración inicial de zona saturada, y seguiremos trabajando en todos los ámbitos que sean necesarios para buscar ese equilibrio".

Ha sumado a ello que "estamos también ya licitando la colocación de cámaras de vigilancia en todo el Centro Histórico; estamos manteniendo reuniones y aplicando de manera implacable las ordenanzas para que se cumplan, recordando la responsabilidad cívica que todos los ciudadanos tienen; se está reforzando la presencia policial en las zonas más conflictivas; y estamos sancionando todo aquello que sea actos incívicos y lo seguiremos haciendo".

Un balance de actuaciones que ha calificado como "importante", si bien ha reconocido que "hay que seguir trabajando, seguiremos implantando medidas, pero desde luego nuestra prioridad que es que la identidad de Logroño no se pierda y que todos podamos tener esa sensación de convivencia equilibrada".

Y ha querido incidir en que "una cosa es declaración de zona saturada, que entendemos que ayuda a mantener el equilibrio que buscamos entre convivencia y ocio, todas esas medidas buscan ese objetivo y están encaminadas a ese objetivo", pero "los bares tienen otra regulación y, desde luego, tienen otra particularidad".