Logroño aprueba una moción en defensa de "la españolidad de Ceuta y Melilla" y la "integridad territorial de España"

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, que se está celebrando este jueves, ha aprobado una moción, presentada por VOX, en defensa de "la españolidad de Ceuta y Melilla" y la "integridad territorial de España".

Un acuerdo que se ha adoptado con el voto favorable del propio partido proponente, más el Partido Popular, y el rechazo de Partido Riojano, IU-Podemos y Partido Socialista.

Como ha dicho en defensa de la moción la portavoz de VOX María Jiménez, "Ceuta y Melilla son España", a lo que ha sumado que son frontera no solo del país, sino también Europa, por lo que ha rechazado la "invasión" de territorio ceutí "mientras Pedro Sánchez se iba de vacaciones".

Una situación, ha añadido, ante la que han reclamado en su propuesta "revisar la relación con Marruecos", "reforzar las fronteras", que "quienes entren de manera ilegal sean retornados según la legislación", lo que ha resumido como "la devolución inmediata de los invasores".

Todo ello, en palabras de Jiménez, frente a un Gobierno central "que lanza cortinas de humo para esconder su gestión" y "frente a todo lo que están sufriendo en la ciudad". Especialmente, ha afeado que "las autoridades sabían con anterioridad de la invasión" y ha exigido "transparencia" en las informaciones al respecto "no lo que Pedro Sánchez decida que nos quiere contar".

"Que los tribunales demuestren las responsabilidades necesarias", ha defendido Jiménez, quien, pese a reconocer que el Ayuntamiento no cuenta con ninguna competencia en este ámbito, "sí que necesitamos una posición institucional clara con Ceuta y Melilla, porque estamos hablando de un territorio español y de unos ciudadanos españoles que no pueden ni salir a la calle hace meses".

Desde el PP se ha presentado una enmienda a la moción, no aceptada por VOX, en la que se planteaba, entre otras cuestiones, "una revisión del tratado de buena vecindad con Marruecos", así como la revisión también de otros acuerdos bilaterales con el reino alauí, además de reclamar a la UE "las acciones necesarias para garantizar las fronteras de Ceuta, que son también fronteras europeas".

En las argumentaciones de los grupos, por parte del PR+ su portavoz Rubén Antoñanzas ha calificado de "lamentable" la gestión del Gobierno de España en este conflicto, actuando "tarde" y "lo poco que se ha hecho ha sido ineficaz" y mostrando su "solidaridad" con el pueblo ceutí. Ha mostrado su "sorpresa" por la "tibieza" del PP ante esta propuesta, que ha calificado de "electoralista", mientras que ha pedido a VOX "recordar que les pagan por solucionar los problemas de aquí".

Especialmente dura ha sido la portavoz de Podemos Amaia Castro, quien ha echado en falta "que ni siquiera ha habido una palabra para las 140 personas que murieron aquel día y los siguientes". "Sí han atacado a nuestro país. Sí envió Mohamed a 70.000 personas a la frontera, con su policía mirando", ha reconocido, para achacar la invasión "a sus amigos Trump y Netanyahu, porque Marruecos no da un paso sin ellos" y tachar a VOX "no de patriotas, sino de salvapatrias".

Por parte del PSOE, su concejala María Marrodán ha asegurado que "el que Ceuta y Melila son España no está en duda", y que "la soberanía e integridad territorial no se discute", además de expresar su "solidaridad con los ceutíes" y recordar "a los 140 fallecidos y a los miles de vulnerables que cruzaron aquel día". A su juicio, la moción "es pura propaganda, parece que ser más patriota es decir la mayor burrada" y ha afeado al PP asumir los postulados de VOX "o porque van a tener que gobernar con ellos o para que no les coman más terreno".

Por último, el portavoz del PP Miguel Sáinz ha recordado que "la primera obligación de un presidente del Gobierno es defender la unidad y las fronteras de España", ante lo que ha preguntado a los socialistas "¿qué les parece la reaccion timorata y cobarde de su Gobierno?" y "¿a qué se debe el temor reverencial a Marruecos? ¿Pegasus?"

En sus palabras, "ha sobrado prepotencia, desdén y desatención, mientras que ahora se busca pausar el problema y meterlo en un cajón". "Ha faltado sentido de Estado, respeto, empatía".

Y ha defendido al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, "referente del municipalismo, defensor de la españolidad de Ceuta y Melilla y abandonado a su suerte por Pedro Sánchez", además de dejar "sin respuestas" a FSE, comerciantes, docentes, sanitarios "y hasta al Rey lo han tenido metido en un cajón". Por todo ello, y pese a no haberse aceptado su enmienda, "por coherencia y solidaridad", los 'populares' han dado su voto favorable a la moción.