Logroño aprueba un Presupuesto 2024 de 199,5 millones, entre críticas de la oposición por "irrealizable" y "ficticio"

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño contará el próximo ejercicio 2024 con un presupuesto de 199,5 millones de euros, un 3,23 por ciento más, con 31 millones para inversiones. Así se ha aprobado este jueves en un pleno extraordinario y urgente, en el que el acuerdo ha contado con el 'sí' de la mayoría absoluta del PP, la abstención del PR+ y el voto en contra del resto de Grupos -PSOE, VOX y Podemos-IU-.

Como ha apuntado en la defensa de las cuentas el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, "es un presupuesto de cambio, el mejor que se puede traer para este Ayuntamiento y en este momento, un documento que es adecuado para nuestras necesidades en 2024", ha dicho el edil.

Una cuenta municipal, ha proseguido, "que se ha generado en circunstancias de incertidumbre, porque aún no hay presupuesto aprobado ni del Estado ni de La Rioja", pero que ha defendido que se ha elaborado "con criterio, con realidades, con sensatez, un presupuesto eficaz para realizar la labor de gobierno y eficiente para gestionarla, algo se verá en la calle, los ciudadanos van a ver que la ciudad va a mejorar".

En cuanto a las cifras del Presupuesto, se contempla en el proyecto un consolidado 204,9 millones, de los que corresponden al Ayuntamiento 199,5 millones, "el más alto en 16 años", y a Logroño Deporte, 12,99 millones, ya aprobado en su consejo de administración.

Una cifra, la de las cuentas estrictamente del Consistorio, que suponen un "incremento del 3,23% sobre el de 2023, con equilibrio entre gastos e ingresos corrientes": los ingresos son 168,9 millones, el 89% del total de ingresos, y los gastos, 157,6 millones, el 84% del total de gastos, contando además con un ahorro bruto y neto positivo.

En el caso de los ingresos, Iglesias ha apuntado que los impuestos directos "bajan un 0,6%, 360.000 euros menos, se ve la bajada de los impuestos"; los indirectos suben, por cintra, en torno a un 14%, 1,17 millones más; las tasas y precios públicos bajan un 1,14%; y las trasferencias corrientes aumentan en torno al 16%, más de 8 millones más.

Respecto a los gastos, ha detallado el edil que en personal el incremento es de un 3,71%, casi 2 millones más; 4,8 millones más, un 6,3% más se regsitra en gasto corriente; las trasferencias corrientes aumentan un 13,4%; y las inversiones ascienden a 31 millones, con 28,8 millones de inversiones reales y 2,1 millones de trasferencias de capital.

También ha desglosado las cuentas por áreas: 63,5 millones serán para Urbanismo; 50 millones para Administración Pública; 36 millones para Servicios Sociales; Promoción de la Ciudad, 20,5 millones; 13,5 millones para Gobernanza; o 3 millones, para Alcaldía.

A todo ello ha sumado que "se han aplicado estrictamente las reglas fiscales, con un 0,1% de superávit; hay un endeudamiento del 59%; una deuda vida de 75 millones; y una morosidad comercial 19,01 días, muy por debajo de los 30 días legales".

GRUPOS.

En el turno de los Grupos Municipales, en el Mixto, el portavoz del PR+, ha calificado los presupuestos como "los más sobredimensionados, por arriba con venta de suelo, que supera cualquier realidad, lo peor es que lo sabemos todos, pero también por abajo, en lo que tiene que ver con costes, como los de luz o gas", críticas a las que ha sumado "los dos grandes olvidados de estas cuentas: juventud y tejido social".

"De los 31 millones de inversiones, lamentablemente, podríamos darnos por satisfechos si se ejecuta un tercio. Va a haber gente, barrios o sectores ilusionados pero con los que va a ser imposible de cumplir", ha añadido el regionalista, quien ha reconocido "al alcalde por sentarse a negociar los presupuestos, una grata sorpresa tras los dos últimos".

También en el Grupo Mixto, Amaya Castro, portavoz de Podemos-IU, ha lamentado que "este presupuesto es un claro reflejo de doble actitud en oposición y gobernando, eso es engañar", lo que ha ejemplificado en la partida de enajenación de suelo, "que, en la oposición, decían que 7 millones no eran creíbles, qué tendría que decir yo de 20 millones".

"Prometen -ha criticado- a sabiendas de que no se va a poder hacer". Ha unido, además, que, en el gasto corriente, "las partidas de luz, gas o partidas postales no están suficientemente financiadas", y ha lamentado la ausencia de otros planes, como vivienda. "Son como una gran caja con un gran lazo, pero que está vacía, son irreales y son humo. Logroño necesita cuentas y no cuentos", ha afirmado.

Por parte del Grupo de VOX, su portavoz María Jiménez ha comenzado dando las "gracias a alcalde por sentarse a negociar", aunque ha lamentado que no se han aprobado sus enmiendas "muy específicas", relativas al fomento del turismo o del emprendimiento y del empleo "que incluso son partidas que han bajado".

Especial hincapié ha hecho en la "eliminación de gasto superfluo", en lo que ha calificado como "ayudas a chiringuitos de carácter ideológico", porque "el dinero debe ir a ayudas a familias, autónomos y empresas, al fomento de la economía e incluso a la bajada de impuestos". Se ha sumado a la crítica a la partida de enajenaciones de suelo, por lo que, finalmente, ha resumido que se trata de un presupuesto "ficticio".

Por el PSOE, la edil Esmeralda Campos ha afeado las formas, por el poco tiempo para la revisión del proyecto de cuentas, y ha reseñado que, pese a todo, "no van a entrar en vigor el 1 de enero". Por lo demás, ha considerado que "han engañado a la ciudadanía, es previsible, irreal, irrealizable e incumple sus promesas electorales, Logroño vuelve al pasado con este presupuesto".

Así, ha criticado que "no ha cumplido con la rebaja del 10% en los impuestos"; en los ingresos, "han conseguido cerrarlos con el aumento de trasferencias del Estado, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez"; sobre la "racionalización" del gasto, "sube 9,3 millones, no es real"; para terminar lamentando que "hay 0 euros de Fondos UE" y una cifra de enajenaciones "que es vender humo", sabiendo "de antemano que no lo van a poder cumplir".

A ello, el portavoz socialista Pablo Hermoso de Mendoza ha incidido en la crítica al "incumplimiento de la principal promesa electoral del PP", la bajada de un 10% en los impuestos, "esperaremos a los años siguientes si lo cumple", y ha sumado "que le recordaremos mes a mes el suelo que van vendiendo para alcanzar esa optimista cifra de 20 millones".

Ha recordado al Gobierno local que "han inaugurado inversiones heredadas de la anterior Legislatura", algo que "van a continuar haciendo", con proyectos como el Mercado de San Blas o Puente Mantible, al tiempo que ha instado al Ejecutivo municipal a llevar adelante proyectos como la Glorieta o la reapertura de las Cien Tiendas, para terminar advirtiendo que "ese no querer hacer va a llevar a perder fondos europeos".

Por último, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Sáinz, por su parte, ha recalcado que "vamos a aprobar un proyecto de Gobierno, que se va a aprobar en tiempo y forma, para entrar en vigor a mediados de enero", al tiempo que ha aprovechado para agradecer las enmiendas "a todos los grupos de la oposición su trabajo, se les han aceptado propuestas a todos": en total, ha dicho, 22, 11 del PR+, 4 de VOX, 3 del PSOE y 2 de Podemos. Algo "que no se daba en anterior Legislatura".

Por eso, ha asegurado que es un presupuesto sobre principios como "el control de gasto, la eficacia y el equilibrio financiero", con "reducción de impuestos, que tenemos una Legislatura para completar; un 9,8 por ciento más en presupuesto social; o un urbanismo de calidad", "Un presupuesto equilibrado, ambicioso, planteado desde la mayoría absoluta pero no como rodillo sino con vocación de consenso, para hacer Logroño entre todos", ha finalizado.