Logroño aprueba un reajuste de 1,28 millones del plan municipal de gestión y modificaciones de crédito por 440.000 euros

LOGROÑO, 9 Oct.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, en la sesión plenaria correspondiente al mes de octubre, un reajuste de algo más de 1,28 millones de euros, en un acuerdo de "no disponibilidad de saldo de crédito', incluido dentro del plan municipal de gestión.

Un punto del orden del día que ha contado con el único 'sí' del Grupo Popular, además de la abstención de la concejala no adscrita Eva Loza y el voto en contra del resto de fuerzas de la Corporación -PSOE, VOX, IU-Podemos y PR+-.

En la argumentación del acuerdo, el concejal de Hacienda Francisco Iglesias ha recordado que es "el tercer acuerdo" de este tipo que se trae en este ejercicio presupuestario "según lo aprobado en el plan económico, para poder gestionar mejor el capítulo presupuestario". Una "no disponibilidad de saldo que se cubre con bajas en licitaciones".

Ha defendido que "no hay ningún servicio que se haya dejado de prestar", refiriéndose en concreto -como ha acusado la oposición- al servicio de ayuda a domicilio "que no se ha dejado de atender e incluso no tiene listas de espera" o a la limpieza de la ciudad.

El edil ha explicado, además que "en 2024 se liquidó el presupuesto con superávit, pero si el Gobierno de España sube cotizaciones en 5 millones, de 9 a 13 millones, que impactan en el gasto corriente", a lo que ha sumado "los menos 5 millones que se dejó de financiación de este Ayuntamiento, no hay milagros".

Y ha concluido señalando que "vamos a seguir aplicando el plan de gestión que es bueno y no es cortoplacista, para gestionar mejor los dineros públicos de los logroñeses".

Por parte del resto de grupos, el regionalista Rubén Antoñanzas ha recordado que "empezaron el año con 8 millones en déficit, por primera vez en este Ayuntamiento", mientras que "han subido en más de 9 millones el gasto; se ha permitido dilapidar fondos UE que conseguimos con esfuerzo el gobierno anterior; y hay que devolver 1,5 millones a Bosonit, que saldrán de venta de terrenos y no irán a paliar el déficit", que "seguimos sin saber cómo van a corregir".

Por IU-Podemos, Amaia Castro ha insistido en que "este acuerdo de no disponibilidad viene por el ahorro negativo de 8 millones", a lo que ha único que "viene es a quitar dinero de otros sitios". Ha recordado igualmente que el plan de gestión "no es porque ustedes quieran sino porque están obligados por ese déficit" al tiempo que ha criticado que "siempre se quita de los mismos sitios".

La portavoz de VOX, María Jiménez, ha lamentado también que este acuerdo supone "recortar en servicios que necesitan los logroñeses", porque "se parte de un error de base, un presupuesto desequilibrado de menos 8 millones, que pretenden maquillar con medidas improvisadas que no solucionan el problema".

Especialmente ha afeado que, del total de 1,28 millones, "son 950.000 euros menos en Parques y Jardines cuando logroño está más sucio que nunca, y más de 200.00 euros menos son en Servicios Sociales cuando más necesidades hay". "No recortan en gastos superfluos, sino en servicios básicos escondiéndolo todo bajo lenguaje técnico. El agujero sigue siendo de 8 millones. Hay que gastar bien, priorizando en lo que realmente importa", ha finalizado.

Por parte del PSOE, su portavoz Luis Alonso ha insistido en que "por primera vez hay ahorro neto negativo de 8 millones, y por eso, por primera vez, también se ha hecho necesario un plan económico y de gestión", tras el que luego, ha afeado, "han ido llegando los recortes", citando las áreas de servicios sociales, cooperación al desarrollo o cultura.

"No hay medidas para corregir este déficit, pero sí suplementos de crédito para Festejos. Ahora, vuelven al plan con más de 1,2 millones, 950.000 euros en Parques y Jardines y 200.000 de nuevo en Servicios Sociales. Dicen que se pueden prestar los mismos servicios con menos dinero y sin bajar la calidad, pero no se pueden prestar los mismos servicios con 950.000 euros menos". "Menos vendernos magia y más realidad", ha concluido.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

Además, se han aprobado dos expedientes de modificación presupuestaria por suplementos de créditos, uno de casi 430.000 euros que, como ha explicado Iglesias, tiene que ver con derramas u obras de inmuebles de titularidad municipal y con facturas eléctricas derivadas de un cambio en el procedimiento de contratación de la FEMP relacionado con el apagón"; y otro, por 10.000 euros, por una modificación en la razón social de la Fundación de la Universidad de La Rioja.

Dos modificaciones que han contado con las críticas de la oposición, que han afeado la "mala presupuestación" por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, "trayendo suplementos de créditos y reconocimientos extra judiciales de créditos en todos los plenos", por lo que han considerado que hay "improvisación y mala gestión" o que, incluso "van intentando arreglar laa trampas que ustedes mismos se pusieron en el presupuesto".

Con similares argumentos, tanto a favor como en contra se ha dado igualmente el visto bueno a dos reconocimientos extrajudiciales de créditos, uno relacionado con la organización de un campamento multiaventura en el verano de 2025; y otro, relacionado con una factura del pasado mes de julio.

JUNTAS DE DISTRITO.

El pleno, además, ha aprobado de forma inicial una modificación del Reglamento orgánico de funcionamiento de los Distritos de Logroño. Cambio, como ha explicado la edil Leonor González, plantea suprimir un párrafo de la norma que supone "eliminar carga administrativa" a las Juntas de Distrito, algo que, ha afirmado, "produce ralentización a la hora de abonar las ayudas, es decir".

Un punto en el que ha habido algo de polémica, sobre todo entre el concejal del Partido Riojano Rubén Antoñanzas y la presidenta del pleno, Leonor González Menorca, al criticar el primero a la segunda su duplicidad al defender un punto de la Parte Resolutiva como presidenta de la sesión o como concejala de Relaciones Institucionales.

"Es un tema de eficiencia -ha insistido González-, porque repetir lo que está ya recogido en otras normativas afecta a esa eficiencia y provoca tanto retrasos a la hora de los pagos como perjuicios a los ciudadanos". Este punto se ha aprobado con los votos a favor de PP, VOX y la concejala no adscrita Eva Loza, y el 'no' de PSOE, IU-Podemos y Partido Riojano.