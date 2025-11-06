Logroño aprueba suspender un año la concesión de licencias de viviendas turísticas para realizar "la mejor regulación"

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, en su sesión en pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, una suspensión por el plazo de un año para la concesión de licencias de viviendas turísticas en todo el término municipal de la ciudad, de manera que, en ese periodo, se pueda confeccionar "la mejor regulación" de estas fórmulas habitacionales.

Un acuerdo que se ha alcanzado con la única abstención de la concejala no adscrita Eva Loza, mientras que el resto de los Grupos han votado a favor. Como ha afirmado en la defensa de la propuesta la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "es una cuestión de gran trascendencia para Logroño, el alcanzar ese equilibrio entre el derecho a la vivienda y al descanso, y la actividad económica".

Ha reconocido "la dificultad actual" en el acceso a la vivienda, ante lo que ha puesto en valor el Plan de Vivienda puesto en marcha por este Ejecutivo local, al tiempo que ha reseñado "la cada vez mayor demanda en los pisos turisticos", algo que afecta "al equilibrio y convivencia entre las dos cuestiones en la ciudad".

Para ello, ha detallado, "se propone la suspensión temporal de nuevas licencias de apartamentos turísticos en todo Logroño para, en el plazo de un año, encontrar la regulación más adecuada para ordenar este tipo de elementos", lo que ha centrado "o en modificar el PGM o en crear una ordenanza para regular estos elementos que han causado que en determinadas zonas de la ciudad haya saturación".

Además, la propuesta plantea realizar "un estudio de la situación que se puede producir de manera transitoria, porque hay que atender a las licencias que ya han sido solicitadas, pero que queda suspendidas y que habrá que ver si se tramitan o no". Sanz ha mostrado su confianza en que "esperamos solucionar esta regulación en los próximos meses, incluso antes del plazo de un año".

GRUPOS.

Por parte de los Grupos Municipales, la portavoz de IU-Podemos, Amaia Castro, ha señalado que "por fin aprobamos en este pleno una moratoria de los pisos turísticos", algo que ha agradecido al alcalde, si bien ha especificado que "se queda corta, si hubiera venido antes nos hubiéramos ahorrado unos 400 pisos y se hubieran podido tomar medidas más adecuadas". Con todo, ha mostrado su esperanza en que "esta moratoria sirva para tomar medidas entre todos de cara a solucionar una situación que está causando muchos problemas en la ciudad".

Desde el Partido Riojano, su portavoz Rubén Antoñanzas ha señalado que es una medida que "me sorprende que llegue tan tarde, ante un tema que se ha salido de control". Y aunque ha mostrado su preocupación porque "parece que no tienen hoja de ruta" y porque "me genera dudas su procedimiento", ha considerado que "es un tema que es necesario y confía en que lo tiene bien atado judicialmente, ganamos un año pero hay que ponerse a trabajar en ello".

En palabras de la portavoz de VOX María Jiménez, "la situación actual exige actuar con urgencia", con un "crecimiento descontrolado que está teniendo consecuencias evidentes en la vivienda y en la convivencia", pero ha reseñado que "esta suspensión no es solución definitiva, sino algo temporal para poner en marcha regulación seria y duradera, en la que es necesario fijar límites y controles, porque si no, dentro de un año estaremos igual". "No hay que gobernar con parches, es necesaria normativa estable", ha concluido.

A juicio del portavoz del PSOE Luis Alonso, la propuesta, con la que se ha mostrado de acuerdo, "llega tarde, el número de viviendas turísticas está descontrolado, hay un gran descontrol en la escalada de pisos turisticos, pero tenemos la sensación de que se han pasado dos años sin que -en referencia al Gobierno local- hayan movido ficha". En todo caso, ha apelado "a trabajar con tiempo y a hacer las cosas bien".

El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, ha intervenido en el turno de portavoces por el PP para señalar que la suspensión "es reultado de un trabajo técnico, político y jurídico que dará lugar a tiempo de escucha con todos los afectados". Ha afeado a quienes mandaron en la Legislatura anterior, porque "no se hizo nada" y aunque ha dicho que "no prometemos soluciones mágicas, es el inicio de proceso dialogado, riguroso y técnico, porque Logroño merece turismo de calidad y sostenible y una ciudad más habitable".

INTERVENCIÓN DEL ALCALDE.

Para cerrar tanto este punto como el anterior, con el que se ha aprobado la nueva Ordenanza de Terrazas, ha intervenido el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, quien ha apuntado que "al iniciar este mandato dijimos que se iba a gobernar como si no se tuviera mayoría absoluta, y lo estamos intentando, con errores y aciertos, pero siempre con responsabilidad".

Ha señalado que la Ordenanza de Terrazas era un asunto "que unánimemente se reconoce que necesitaba revisión", mientras que "era necesario abordar una cuestión emergente que caracteriza a muchas ciudades, las fórmulas habitacionales turísticas". Todo, ha asegurado, "con la determinación de hacer todo por interés general y por el bien común, eso implica dialogar y tratar de llegar a un consenso".

En sus palabras, "lo más cómodo hubiera sido mirar a otro lado" en estos asuntos, y si bien ha reconocido que "la decisión no deja satisfecho a todo el mundo, hay que saber que hay un bien cómun que es lo que nos mueve y lo que legitima nuestras decisiones".

"Hemos entendido que Logroño es una ciudad de convivencia, viva y dinámica, que es cada vez más atractiva para los visitantes. Y esa convivencia es lo que delimita el tablero de juego, y establece las limitaciones en cualquier acción, lo que nos lleva al equilibrio, a compatibilizar un turismo saludable con la salud residencial, reclamando mejores condiciones de habitabilidad", ha dicho el regidor municipal.

Por eso, ha unido "la política de vivienda que estamos llevando a cabo", a "plantearnos regulación, no prohibición" de las licencias, para la regulación "que se hará de la mano de las unidades técnicas". A partir de ese año, "el resultado tiene que tener en cuenta y respetar los valores que como ciudad nos hacen fuertes y nos identifican: la vida en las calles, ese es el intangible a proteger; la habitabilidad en el Casco Antiguo, donde está la esencia de la ciudad; y la actividad económica".

"Está en juego el equilibrio y la habitabilidad de Logroño", ha finalizado asegurando Conrado Escobar, quien, por último, ha subrayado que todo se hará "tendiendo siempre la mano al diálogo y teniendo en cuenta que siempre prevalecerá el bien común".