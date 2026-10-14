Logroño aprueba un total de 830.000 euros en ayudas para accesibilidad en viviendas y para rehabilitación de edificios

Archivo - Edificiso en la calle Portales de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la convocatoria de las ayudas para accesibilidad universal en viviendas, que contará con dos modalidades dotadas en total con 350.000 euros, y de las ayudas para la rehabilitación de edificios, por 480.000 euros.

En el primer caso, el Consistorio recuerda que cuenta con un programa de ayudas para impulsar la rehabilitación, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y artístico de la ciudad; así como para potenciar la implantación o mejora de la accesibilidad universal de las viviendas y elementos comunes de los edificios.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha aprobado dos convocatorias de subvenciones:

Por un lado, la referente a la accesibilidad universal en los elementos comunes, dotada con un importe total de 210.000 euros (y un importe máximo de 12.000 euros por promotor e inmueble).

Podrán beneficiarse de estas ayudas las comunidades de propietarios; los propietarios de la totalidad del edificio; los propietarios y usufructuarios de locales en edificios divididos horizontalmente; y arrendatarios de locales.

El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a partir de las 9 horas del día siguiente hábil al de la publicación del correspondiente extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la Rioja y finalizará cuando se agote el crédito presupuestario.

Por otro lado, la convocatoria de ayudas referente a la accesibilidad en el interior de las viviendas, dotada con una cuantía total de 140.000 euros (y un importe máximo de 8.000 euros por promotor y vivienda).

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas con un grado de discapacidad reconocido, así como los mayores de 70 años que residan en Logroño y que estén empadronados en la vivienda en la que se van a realizar las obras.

El plazo para la presentación de solicitudes será de tres meses y se iniciará a partir de las 9 horas del día siguiente hábil al de la publicación del correspondiente extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la Rioja.

En ambos casos, la presentación de las solicitudes, junto con la documentación requerida, podrá realizarse mediante el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Logroño o en los restantes registros electrónicos de la Administración.

AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS.

Con el objetivo de fomentar las actuaciones privadas en los edificios calificados de Interés Histórico Arquitectónico en el Plan General Municipal, el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un plan de ayudas para la rehabilitación de estos inmuebles en el Centro Histórico de la ciudad.

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria para la concesión de subvenciones dotada con una cuantía de 480.000 euros. Estas ayudas buscan fomentar actuaciones privadas en los edificios calificados como tal en el Plan General Municipal.

Podrán acceder a ellas comunidades de propietarios, propietarios de la totalidad del edificio en el que se prevén las obras, propietarios y usufructuarios de viviendas o locales en edificios divididos horizontalmente y arrendatarios de viviendas o locales.

Las ayudas se concederán a obras con presupuesto superior a 2.500 euros (sin IVA) para la adecuación estructural del edificio, la adecuación local de parte de este con destino a uso de vivienda o para actividades determinadas de adecuación local con destino distinto a vivienda, quedando excluidas expresamente las viviendas de uso turístico.

El porcentaje general en el cálculo de ayudas será del 35%, con algunas salvedades, y se prevén subvenciones especiales en tres casos: la rehabilitación integral de edificios, el mantenimiento y restauración de fachadas y obras en elementos singulares de interés.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir de las 9 horas del día siguiente hábil al de publicación en el BOR y estará disponible hasta agotar el crédito presupuestario.

ENAJENACIÓN DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO.

El Ayuntamiento de Logroño está desarrollando desde febrero de 2024 un Plan Municipal de Vivienda, que contempla, entre otras medidas, la enajenación de inmuebles de propiedad municipal para destinarlos a vivienda.

Tras la puesta en marcha en junio de 2025 un procedimiento abierto de enajenación para nueve inmuebles en las calles Albornoz, Carnicerías, Marqués de San Nicolás, Rodríguez Paterna, Portales y Avenida de Viana, quedaba desierto el lote número 6 (Avenida de Viana, 10, 5º).

Para estos casos, el pliego determinaba que aquellos inmuebles para los que no se hubiese recibido oferta podrían ser enajenados mediante un procedimiento negociado sin publicidad en el que las ofertas debían ajustarse a los parámetros solicitados inicialmente.

De este modo, y tras las solicitudes recibidas para el lote mencionado, la Junta de Gobierno ha adjudicado a dos particulares la compra del inmueble sito en Avenida de Viana, 10, 5º, por un importe de 25.237,58 euros.

REFUERZO DE FIRME EN CALZADAS

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto y la licitación de obras de asfaltado y refuerzo de firmes de calzadas en la ciudad, dentro de la campaña de 2026.

Afectará, en concreto, a calles como Tejeras, Serradero, Clavijo, Obispo Bustamante, Paseo de Dax o Avenida de la Paz, entre otras. Para ello, también se ha dado el visto bueno un gasto de 227.266,77 euros (IVA incluido).

CONTROL DE PLAGAS

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para el control de plagas en Logroño (roedores, cucarachas e insectos), así como proceder a la apertura del proceso de licitación, que contará con un presupuesto máximo de 308.430,93 euros (IVA incluido) desglosados en cinco anualidades:

Año 2026 (del 15 de diciembre de 2026 al 30 de noviembre de 2027): 73.894,91 euros (IVA incluido).

Año 2027 (del 1 de diciembre de 2027 al 30 de noviembre de 2028): 77.107,73 euros (IVA incluido).

Año 2028 (del 1 de diciembre de 2028 al 30 de noviembre de 2029): 77.107,73 euros (IVA incluido).

Año 2029 (del 1 de diciembre de 2029 al 30 de noviembre de 2030): 77.107,73 euros (IVA incluido).

Año 2030 (del 1 al 14 de diciembre de 2030): 3.212,83 euros (IVA incluido).

PARCELA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado la concesión del uso privativo de la parcela 91 del Polígono La Portalada a la Asociación Provincial de Autoescuelas de La Rioja para la realización de prácticas de conducción de vehículos.

La concesión se otorga por un plazo de veinte años computados desde la firma del acta de inicio, que en todo caso deberá ser posterior al 4 de diciembre de 2026, fecha en la que vence la actual concesión demanial.

La parcela cuenta con una superficie de 7.825,70 metros cuadrados y linda al norte con la vía del ferrocarril, al sur con la calle La Portalada, al este con fondo de saco y un aparcamiento y al oeste con la parcela 45 del citado polígono.

NUEVO VEHÍCULO PARA EL PARQUE DE LA GRAJERA.

Con el objetivo de reforzar la labor realizada por el servicio de guardería del Parque de La Grajera, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la licitación de un contrato para el suministro de un nuevo vehículo todoterreno tipo pick up en régimen de arrendamiento (desde abril de 2027 hasta marzo de 2031), así como un gasto de 38.249,76 euros (IVA incluido).