Logroño avanza en la I Fase del Corredor Ecológico Sur: 3,5 kilómetros, 6,5 Ha de zona verde y 3,9 millones de inversión

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño da el primer paso hacia el Corredor Ecológico Sur, "un cinturón verde que conectará barrios, mitigará inundaciones y fomentará la biodiversidad", como ha asegurado este martes el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en la presentación de la primera fase del proyecto, que supondrá un tramo de 3,5 kilómetros, 6,5 hectáreas de nuevas zonas verdes y una inversión de casi 3,9 millones de euros.

En una presentación en la que ha comparecido junto con el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, el primer edil logroñés ha apuntado que esta primera fase se centrará en el tramo que discurre entre el Parque del Camino y la carretera N-111, contando -una vez que se ultimen los trámites y se inicien los trabajos- con un plazo de ejecución previsto de doce meses.

Este tramo servirá de modelo de integración ambiental y funcional. Su diseño combina drenajes sostenibles, movilidad sostenible, restauración ecológica y gestión del agua, apostando por un paisaje dinámico y vivo que mejora el bienestar ciudadano y la resiliencia urbana y ambiental.

Así, el alcalde de Logroño ha subrayado que este corredor "no es solo un camino verde, sino una nueva forma de entender la ciudad".

"Queremos que Logroño avance hacia un modelo urbano donde la naturaleza sea protagonista, donde podamos movernos a pie o en bicicleta disfrutando del paisaje, donde el agua y el arbolado se integren en el día a día de nuestros barrios. Este corredor es un paso decisivo hacia una Logroño más saludable, más sostenible y amable", ha destacado.

En palabras de Escobar, "el corredor va a propiciar que la ciudad sea más resiliente frente a los efectos del cambio climático, permitirá gestionar mejor el agua de lluvia, reducir el calor urbano y crear espacios naturales de alto valor ecológico", añadiendo además que "es una infraestructura verde pensada para el presente, pero sobre todo para el futuro de Logroño".

"Este proyecto -ha añadido el regidor municipal- nos permite avanzar en nuestro compromiso 3-30-300, un modelo de ciudad más verde y saludable: que cada logroñés pueda ver al menos tres árboles desde su casa, vivir en un barrio con un 30 % de cobertura vegetal y tener un espacio verde a menos de 300 metros".

De este modo, ha concluido remarcando que "estamos ante una forma de construir una ciudad de calidad, resiliente, saludable y conectada, que mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos y que mira a las generaciones futuras".

CONECTA BARRIOS, MITIGA LAS INUNDACIONES Y FOMENTA LA BIODIVERSIDAD.

El Corredor Ecológico Sur está concebido como un cinturón verde para el tránsito peatonal y ciclista, que incluirá zonas estanciales, áreas de descanso y espacios de socialización.

El trazado busca aprovechar los caminos existentes y poner en valor la red histórica de acequias del sur de Logroño. El itinerario contará con sendas separadas para peatones y bicicletas, bordeadas por alineaciones de arbolado de sombra estacional, arbustos y praderas floridas.

Las franjas verdes están diseñadas con suelo filtrante y drenante, lo que permitirá recoger e infiltrar el agua de lluvia, reducir la escorrentía y alimentar los acuíferos naturales.

Se proyectan además tres áreas inundables capaces de retener el agua en episodios de tormenta, evitando sobrecargas en la red de saneamiento y generando nuevos humedales urbanos. Estos espacios actuarán como sistemas naturales de drenaje (SUDS) y como hábitats para aves, insectos y flora local.

Los primeros riegos para las plantaciones nuevas se llevarán a cabo por medio de aguas recicladas, provenientes del proceso de la estación de aguas potables de Logroño.

ZONAS DE ESTANCIA Y DISEÑO PAISAJÍSTICO.

A lo largo de este primer tramo se crearán cuatro áreas estanciales, concebidas como espacios de encuentro. Estas zonas contarán con bancos, pérgolas, mesas, fuentes, aparcabicicletas y paneles informativos.

Las zonas verdes se ampliarán mediante morfologías irregulares que ensanchan el corredor, dando lugar a paisajes de gran valor visual y ambiental.

El proyecto paisajístico se basa en un diseño continuo, funcional y multisensorial, que combina especies autóctonas de porte medio y grande con arbustivas locales y praderas floridas, creando contrastes estacionales y refugios climáticos.

Este diseño busca no solo embellecer el entorno, sino intensificar la biodiversidad y favorecer la biosfera local.

El sistema de riego, completamente automatizado y eficiente, contribuye al ahorro hídrico y al compromiso municipal con la economía circular.

PROYECTO TRANSFORMADOR.

El Corredor Ecológico del Suroeste se enmarca en la Estrategia Circular Urbana para la Biosfera, el Drenaje Sostenible y la Ordenación Paisajística de Logroño, y forma parte del Plan Trienal de Obras Hidrológicas y Ambientales, junto a los proyectos del Barranco de Oyón y de El Horcajo.

Con esta primera fase, Logroño inicia un camino que culminará con la creación de un gran corredor verde de 12 kilómetros, uniendo el Ebro con el sur de la ciudad y tejiendo una red de espacios naturales que marcarán el nuevo paisaje urbano logroñés.