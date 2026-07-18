Logroño en Bici-Ecologistas en Acción reclama "la conexión ciclista prometida" en la calle Lardero de Logroño - LOGROÑO EN BICI-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Logroño en Bici-Ecologistas en Acción La Rioja, grupo local de la coordinadora estatal ConBici en La Rioja, ha reclamado la conexión ciclista no8 "De Plaza 1o de Mayo a Gran Vía por calle Lardero" anunciada por Conrado Escobar en mayo de 2025 para conectar con el el carril bici metropolitano a Lardero del Gobierno de La Rioja, dando a la acera-bici de la calle Huesca la continuidad que se espera desde 2011, hace 15 años".

Además, "la regulación de la circulación en la reforma de las calles Lardero y Vitoria, se encuentra con un proyecto obsoleto que data de antes de la reforma del catálogo de señalización por la Dirección General de Tráfico España en 2025 a través del RD465/2025".

Unida "a la habitual permisividad con los abusos de los conductores de vehículos a motor y la doble fila", dicen desde el colectivo en un comunicado, "puede resultar un desastre si no se ponen medidas para disuadir de la invasión de aceras y zonas peatonales que ya se está produciendo de forma recurrente".

La propuesta vecinal de una "Zona de Coexistencia" (S-47) en el interior de la manzana, presentada en reunión con la concejal de Participación, Leonor Gonzalez Menorca y después en Junta de Distrito Centro, "sigue sin respuesta por el Ayuntamiento de Logroño".

"Nuestra demanda -argumentan- es más ambiciosa, que se retomen las "áreas pacificadas D y E" del tan caducado como incumplido #PMUS 2013-2025, aunque también apoyamos la propuesta vecinal como solución de compromiso".

Aseguran que "el proyecto actual, en cuya ejecución siguen introduciéndose modificaciones, no recoge los cambios de señalización en el RD 465/2025 y ni mucho menos los avances en movilidad sostenible aprobados en el RD Protección a Usuarios Vulnerables RD 518/2026: las calles Lardero y Vitoria llegarían ya obsoletas y problemáticas en la regulación de su movilidad, intercalando cada 50 metros aproximadamente zonas de prioridad peatonal con límite 10Km/h, circulación de ciclos y VEMP en ambos sentidos con otras con prioridad motorizada y límite 30 Km/h".

A su juicio, "la ciudad de Logroño acumula serios problemas de permeabilidad N-S para la movilidad sostenible, que son sistemáticamente ignorados" e indican que "un Doble Sentido Ciclable (DSC) entre la calle Huesca y Gran Vía también podía habilitarse con las normas anteriores en la mano, pero ahora es mucho más fácil para el Ayuntamiento de Logroño con la aprobación del RD 518/2026 de Protección a Usuarios Vulnerables, una medida de seguridad vial de bajo coste, consistente sobre todo en señalización, pero que requiere de una voluntad política que dudamos que exista en la Capital de la Doble Fila en que han convertido Logroño, a costa de la seguridad de los medios más sostenibles, pero también más frágiles".

Señalan que "el abandono de la bicicleta por los VEMPs como resultado de la destrucción a costes millonarios de las mejores infraestructuras protegidas, como el Eje Ciclista E-O, se traduce ya en alarmante aumento de la siniestralidad".

Y critican que "aún no se sabe cómo pretende el concejal "Circular" Ángel Andres regular los accesos desde Gran Vía sólo a residentes, y habilitar el Doble Sentido Ciclable, negando la participación a los colectivos de movilidad".

Suman que "la ausencia de zonas de carga y descarga en todo el interior de la manzana es otra reclamación de comerciantes de la zona".

"La propuesta vecinal de "Zona de Coexistencia" (S-47) para el interior de la manzana entre Pérez Galdós, Gran Vía, Chile y Lardero es una versión reducida del "Área Pacificada D" del PMUS 2013- 2025 (que alcanzaba hasta República Argentina) que ahorraría costes, simplificaría la regulación y la haría más entendible, y contribuiría significativamente al calmado de tráfico, la convivencia entre distintos modos de transporte, y la seguridad vial", concluyen.