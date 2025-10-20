Logroño celebrará en 2026 el Año Azcona por el centenario de su nacimiento

Escobar avanza además en el Debate sobre el Estado de la Ciudad 2025 la compra de los edificios de Defensa que se incorporarán al Proyecto 1521

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño celebrará en 2026 el Año Azcona, tal como ha adelantado este lunes el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en su intervención en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad.

Casi para cerrar su discurso, que se ha prolongado durante algo más de hora y media, Escobar ha apuntado, haciendo referencia a palabras del guionista logroñés, "reconozcamos hoy el valor de nuestra ciudad, de sus calles, de su cultura, de su gente, sigamos construyendo juntos el Logroño que queremos disfrutar también mañana".

"Porque eso es lo que esta ciudad espera de nosotros: compromiso, visión y orgullo compartido. Y qué mejor forma de honrar ese orgullo que celebrando a quien tanto ha dado a nuestra identidad. 2026, será en Logroño, Año Azcona, con motivo del centenario de su nacimiento", ha adelantado.

Así, ha dicho que "convocaremos una sesión plenaria monográfica y puedo confirmarles la voluntad del Ministerio de Cultura en colaborar en la programación", y, dirigiéndose al presidente riojano Gonzalo Capellán, se ha mostrado convencido de poder contar también con el Ejecutivo regional en esta conmemoración.

De este modo, "a lo largo del próximo año, se celebrarán diferentes iniciativas para analizar la figura de Rafael Azcona y su legado, rendir homenaje al guionista y a su huella imborrable en la cultura riojana y española". "Un legado que nos recuerda que lo que somos merece ser cuidado, celebrado y proyectado al futuro", ha asegurado.

PROYECTO 1521.

Por otro lado, ha hecho especial referencia también en el ámbito cultural, turístico y de ciudad, al desarrollo del Proyecto 1521. Un proyecto que avanza toda vez que "en noviembre empiezan las excavaciones, y avanzamos en los trámites para el primero de los parkings subterráneos".

"Y estoy en disposición de anunciarles la adquisición de los edificios de Comandancia que ya hemos acordado con el Ministerio de Defensa. Ambos se incorporarán al Proyecto 1521. La ciudad avanza. Hablamos de un proyecto de largo recorrido que abarca varias legislaturas, pero que ya en unos días iniciará los primeros trabajos con las excavaciones arqueológicas en el entorno del Revellín", ha adelantado.