Logroño concede 55 ayudas por 110.000 euros para apoyar la atención domiciliaria de mayores de 85 años

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LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la concesión provisional de un total de 55 ayudas, por un importe de 110.000 euros, para apoyar a la atención domiciliaria de personas mayores de 85 años en la ciudad.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "se ha impulsado en esta legislatura una nueva línea de ayudas económicas destinadas a la contratación de atención domiciliaria para personas mayores de 85 años".

Las ayudas pueden alcanzar los 2.000 euros anuales "y suponen un nuevo recurso para facilitar que las personas mayores puedan permanecer en su entorno natural y familiar, a la par que se favorece la contratación de personas cuidadoras en este ámbito".

Entre los principales requisitos figuran tener cumplidos 85 años o cumplirlos el año de la convocatoria; estar empadronado en Logroño; y contar con una persona contratada para el cuidado, tanto en jornada completa de 40 horas semanales como en jornadas que sumen 20 horas por semana.

Así, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado provisionalmente un total de 55 ayudas para estas personas mayores de 85 años, por un importe total de 110.000 euros.

El acuerdo de adjudicación provisional se expondrá al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Logroño durante un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la aprobación del acuerdo de Junta de Gobierno Local, plazo en el que se podrán formular las alegaciones que se estimen oportunas.

"Se trata -ha incidido Sanz- de apoyar a aquellas personas mayores de 85 años que quieren permanecer en sus viviendas, potenciando la autoestima y contribuyendo a que esas personas pudieran mantener un apoyo en sus viviendas, en su entorno familiar y social, que es precisamente una de las causas, porque está demostrado científicamente, que retrasa en este caso la condición o la adquisición por una persona de la dependencia".

SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado provisionalmente diversas subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales, fomento de la inserción laboral y salud, correspondientes al año 2026.

Concretamente, se han otorgado de forma provisional las siguientes subvenciones:

Personas Mayores: AJUBIN Rioja; Asoc. Tercera Edad La Estrella; Club Tercera Edad Barrio San Antonio; Asoc. Jubilados y Pensionistas de Logroño y Provincia; Centro de Jubilados Valvanera; Club Tercera Edad Barrio de Yagüe, y Asoc. Tercera Edad Isidro Labrador.

Discapacidad: Asoc Lucha contra la Enfermedad del Riñón; Asoc. Riojana de Daño Cerebral Adquirido; Asoc. Riojana de Esclerosis Múltiple; ARPA Autismo Rioja; Asoc. Riojana para Síndrome de Down; Asoc. De Atención a Personas con Parálisis Cerebral Aspace; Asprodema Rioja; CERMI Rioja; Fundación Tutelar; Asociación Igual a Ti; La Rioja sin Barreras; Federación Plena Inclusión La Rioja; Asoc. Salud Mental La Rioja, y Asoc. Personas Sordas de La Rioja ASR.

Convivencia Intercultural: Asoc. Mundo Inmigrante AMIN; Asoc. Trabajadores Inmigrantes Marroquíes ATIM; Asociación Colombiana de La Rioja COLOR; Asociación Pakistaní en La Rioja, Rioja Acoge.

Otros Colectivos: Cruz Roja Española; Asoc. Familias Adoptantes y de Acogimiento; Asoc. De Promoción Gitana de La Rioja; Asociación Pro-Infancia Riojana (APIR); Asoc. Personas con problemas de drogas; Asoc. Riojana Padres Niños Hiperactividad; Ayuda Social Universitaria de La Rioja; Banco de Alimentos; Fundación Bosco Social; Cáritas Diocesana; Fundación Cáritas Chavicar; YMCA; Fundación Diagrama; FARO; Asoc. Fibromialgia y astenia crónica; Fundación Itaka Escolapios; Movimiento por la Paz, desarme y libertad; Fundación Pioneros; Teléfono de la Esperanza; Federación de Asociaciones Vecinales; Asociación Española contra el Cáncer; Asoc. Familiares Enfermos de Alzheimer, y El Hospital Imaginario.

Empleo: AMIN; Asoc. Riojana Personas con problemas de Drogas; Asoc. Para Síndrome de Down; Asoc. Atención Personas con Parálisis Cerebral Aspace; Asprodema; Fundación Cáritas Chavicar; Asoc. Salud Mental; Asoc. CISNE; Asoc. COLOR; Cruz Roja; Acción contra el Hambre; Fundación Tutelar; Igual a Ti, La Rioja sin Barreras; Movimiento por la Paz; Fundación Pioneros; Fundación Rey Ardid; YMCA; Asoc. Personas Sordas ASR, y ARPA Autismo Rioja.

Salud: Asoc. Celiaca; Asoc. Personas con problemas de Drogas; Asoc. Daño Cerebral Adquirido; Fundación Anti-Sida; Cruz Roja; Fundación Centro de Solidaridad; Diabéticos Asociados; Fundación Tutelar; Asoc. De Hemofilia; Igual a Ti; La Rioja sin Barreras; Asoc. Parkinson Rioja, y Asoc. Personas afectadas por el suicidio de un ser querido.

En total, en torno a 80 asociaciones y entidades, para las que se destinará un gasto que asciende a 865.300 euros. El acuerdo de adjudicación provisional se expondrá al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Logroño durante un plazo de 10 días hábiles, plazo en el que se podrán formular las alegaciones que se estimen oportunas.

TALLERES DE APOYO PSICOSOCIAL.

El Ayuntamiento de Logroño desarrolla desde hace años talleres de apoyo psicosocial dirigidos a fomentar el desarrollo personal de mujeres y hombres. Los proyectos incluyen tanto entrenamiento grupal como apoyo psicológico individual a cargo de profesionales psicólogos.

En el caso de los talleres dirigidos a hombres, se impulsa además a través de ellos un espacio de encuentro, reflexión y asesoramiento para el fomento de comportamientos acordes con la igualdad de género.

El pasado curso, 109 mujeres y 41 hombres participaron en esta iniciativa municipal, que en el mes de octubre arrancará sus actividades de nuevo.

Así, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de los talleres de apoyo psicosocial para el desarrollo personal de hombres y mujeres a Alicia Grijalba Álvarez, por importe de 108.144,83 euros (IVA exento), conforme al siguiente desglose por anualidades:

2026: 4.159,42 euros.

2027: 37.434,75 euros.

2028: 37.434,75 euros.

2029: 29.115,91 euros.

TALLERES DE AUTOESTIMA.

El Ayuntamiento de Logroño desarrolla talleres de autoestima dirigidos a mujeres jóvenes, de entre 16 y 35 años.

Se trata de sesiones formativas prácticas en las que se abordan técnicas y estrategias de autocuidado y autocontrol emocional, asertividad, comunicación, manejo de la impulsividad, etc.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del contrato para la prestación de este servicio a Iria Losada López, por importe de 12.820 euros (IVA exento), desglosado en las siguientes anualidades:

Año 2026: 4.807,50 euros.

Año 2027: 6.410 euros.

Año 2028: 1.602,50 euros.

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN EN LA GOTA DE LECHE.

Con el objetivo de seguir mejorando los sistemas de climatización y su eficiencia en los espacios y dependencias públicas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de las obras para la reforma de la instalación de climatización y ventilación de la Gota de Leche a la empresa Sala Mantenimientos S. L. U., por importe de 469.646,11 euros (IVA incluido).