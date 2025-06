Logroño condena y repulsa los últimos asesinatos machistas que ascienden a 21 en lo que va de 2025

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, en el Espolón de Logroño, ha querido condenar y mostrar su repulsa a los últimos asesinatos machistas que asciende a 21 en lo que va de 2025. Asimismo, han lamentado la muerte de otro menor, que supone la tercera víctima por violencia vicaria.

La protesta ha guardado un minuto de silencio en solidaridad con las personas asesinadas que ha concluido con aplausos. Ha sido convocado por la Delegación del Gobierno en La Rioja, en virtud del Protocolo de condena y repulsa ante los asesinatos por violencia de género y vicaria.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, al término de la concentración ha indicado que "estamos hablando de unas cifras realmente insoportables en cualquier lugar y situación, pero especialmente cuando ocurren este tipo de hechos en sociedades democráticas avanzadas como la nuestra, resulta yo creo más insoportable".

En este punto, ha hecho hincapié en "una herramienta tremendamente importante para luchar contra la violencia de género como es el Pacto de Estado contra la violencia de género, que además ha sufrido variaciones para tratar de atender a más situaciones y a más violencias que se dan en muchos otros ámbitos".

Arraiz ha lamentado que "todavía precisamente en un país como el nuestro existen fuerzas políticas -en alusión a Vox- que no están reconociendo la existencia de la violencia de género y esto es lo que no puedo ser". "Cuando un partido político con representación en las administraciones, en las instituciones, está negando este hecho y estamos pues viendo estas cifras, yo creo que es un síntoma de que efectivamente algo no está funcionando", ha añadido, para, a continuación, "pedir responsabilidad a estas fuerzas políticas que no reconocen estos hechos".

Ante el hecho que las últimas víctimas de violencia machista no habían presentado denuncias contra sus asesinos, la delegada del Gobierno ha indicado que "tenemos que estar todos alertas, no solo las víctimas de la violencia de género, sino allegados, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, y todo aquel intuye una situación de violencia de este tipo para denunciar".

"Tenemos los medios para protegerlas, porque aunque son situaciones siempre difíciles; en todo caso no hay opción, sino que la opción es lo que estamos viendo, muertes, asesinatos a manos de hombres que no respetan y que no reconocen la igualdad de género en este país", ha concluido Arraiz.