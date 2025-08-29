Logroño contará este año con casi 1.500 m2 de nuevo parque urbano en el antiguo claustro conventual de Madre de Dios - EUROPA PRESS

Concluido el nuevo parque urbano, se estudiarán también medidas para favorecer una zona de tráfico más calmado en los accesos peatonales

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Logroño contará antes de final de año con un nuevo parque urbano, con más de 1.450 metros cuadrados de superficie -unos 1.100 de ellos, de zona verde-, que se acondicionará en el espacio que ha quedado libre con el desmontaje de las instalaciones conventuales de Madre de Dios. Como complemento, se estudiarán también medidas para favorecer una zona de tráfico más calmado en los accesos peatonales a este espacio.

El proyecto que se va a llevar a efecto en las antiguas instalaciones conventuales ha sido dado a conocer este viernes en una visita al espacio que ha realizado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto al concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, y a la edil delegada de Juventud Laura Lázaro.

El proyecto que se desarrollará recreará la estética del claustro primigenio, concepto que se reforzará con la plantación de especies habituales en estos espacios. Además, se instalará la histórica fuente aparecida en el derribo del antiguo edificio como centro de una zona estancial en la zona más cercana a La Ribera.

Escobar ha destacado que "Logroño vuelve a ganar con esta actuación un nuevo espacio natural para reforzar la idea de ciudad en un parque, un punto de encuentro entre las personas, de éstas con la naturaleza y también con la historia, puesto que el concepto con el que hemos diseñado este nuevo espacio nos va a permitir conectar con la historia de los usos que anteriormente contempló este rincón de la ciudad".

El alcalde ha señalado que el diseño temático con el que se planteará el nuevo parque busca recrear la estética habitual de los claustros, como el que anteriormente acogió este espacio. Para conseguir ese efecto, se ha hecho una cuidada selección de usos, materiales y especies vegetales.

ZONA ESTANCIAL Y ARBOLADO QUE RECREA EL DE LOS CLAUSTROS

El elemento más característico del parque será el espacio triangular que se creará en la zona noreste. "En esa zona, se habilitará una zona estancial con una superficie de arena amarilla y, mediante bancos, crearemos una zona de encuentro, con la fuente en medio", ha dicho Escobar.

Una fuente que, como ha detallado el primer edil logroñés, "en este caso, no tendrá uso bebedero, sino que será el soporte ornamental de una selección de flor de temporada que colgará de la misma". El espacio contará con dos paseos, que convergerán en dos puntos.

"El arbolado que se ha elegido -ha especificado el alcalde- será uno de los elementos fundamentales que nos permitirá recrear la temática de claustro. Se trata de cipreses y naranjos porque son las especies que suele ser más habitual encontrar en estos lugares".

Además de los ejemplares de las especies mencionadas, otro efecto que se buscará con el diseño del parque será dar continuidad a la vegetación existente en la calle Madre de Dios. Para ello, en el lineal de la zona en la que se va a actuar que da a dicha vía, se plantarán cuatro liquidámbares que seguirán la alineación de esta especie en la acera.

El ajardinamiento se completará con laureles y rosaledas, seto de diferentes especies y césped. El nuevo espacio tendrá una superficie ajardinada de 1.129 metros cuadrados que, junto a la superficie de los dos caminos, completará un total de más de 1.450 metros cuadrados de actuación.

"Este espacio público -ha señalado el alcalde- tiene que jugar un doble papel: por un lado, oxigenar un barrio con un tipo de urbanismo en el que las viviendas están concentradas y dotarlo de un pequeño pulmón".

Pero ha añadido que "tiene que jugar otra función: servir de complemento a lo que tiene que desarrollarse en la iglesia de Madre de Dios que, una vez liberado este terreno, hace falta que esté en las mejores condiciones".

Para ello, "ya estamos trabajando en un proyecto que permita reforzar, acondicionar de la mejor manera posible el interior de este edificio. Y probablemente, la primera intervención que haya que hacer sea un refuerzo estructural exterior".

NUEVOS ESPACIOS PARA EL DISFRUTE Y PREVISIÓN DE MEJORA DEL ENTORNO.

El alcalde ha destacado que "seguimos ganando espacios para el disfrute de los logroñeses, favoreciendo el encuentro y el ocio compartido en entornos naturales y saludables".

Y, "además, lo hacemos apostando también por fórmulas que refuerzan nuestra identidad como logroñeses rememorando usos históricos y adaptando su interpretación a las nuevas necesidades de nuestra población".

Conrado Escobar ha señalado que las previsiones respecto a la habilitación del nuevo parque urbano de Madre de Dios es que el espacio pueda estar concluido y al servicio de los ciudadanos antes de que concluya el año.

Asimismo, ha señalado que, una vez concluida esta actuación, el Ayuntamiento valorará a través de su Unidad de Movilidad las posibilidades de introducción de medidas que favorezcan el establecimiento de una zona de tráfico más calmado en los accesos peatonales a este nuevo espacio.

Además de estas medidas, otro factor que se tratará de mejorar en la zona serán las condiciones de accesibilidad al nuevo espacio. En cualquier caso, esta segunda parte de la actuación en la zona se contemplará de cara al ejercicio de 2026.