Logroño convoca la 11ª edición de las Becas Inicia de Ideas Jóvenes, con una dotación total de 15.000 euros

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LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, a través de la Unidad de Juventud, convoca cada año el 'Concurso de Becas Inicia de Ideas Jóvenes', cuyo objetivo es financiar proyectos en diversas modalidades artísticas (audiovisual, literaria, artes escénicas, artes plásticas, espectáculo musical y modalidad híbrida).

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la convocatoria de la undécima edición del concurso, así como un gasto en concepto de becas de 15.000 euros (1.500 euros por beca).

Podrán participar, de manera individual o colectiva, jóvenes de entre 16 y 25 años nacidos o empadronados en Logroño, así como los matriculados en algún centro educativo de la capital riojana.

Las personas menores de edad deberán presentar la autorización correspondiente de sus padres o tutores.

Cada participante podrá presentar como máximo un proyecto individual y participar en otro colectivo.

La documentación requerida para participar en el concurso es la siguiente: datos personales completos con copia escaneada del DNI; trayectoria del artista individual o colectivo; proyecto completo que desarrolle la idea para la modalidad deseada (importante especificar con detalle en qué va a consistir el producto final); declaración responsable de no contar con ayuda o financiación de cualquier otra institución para el proyecto presentado, así como de no estar incurso en alguna de las causas de prohibición para percibir subvenciones; acreditación de estar al corriente de obligaciones tributarias; autorización de los padres o tutores legales, en caso de ser menor de edad.

Toda la documentación y el proyecto se presentarán a través del correo electrónico inicia@logrono.es. El plazo para ello irá desde la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja hasta el 20 de noviembre de 2026.

PROGRAMA 'LA BICI EN LA ESCUELA'

'La bici en la escuela' es un programa educativo cuyo objetivo es dotar al alumnado de las capacidades necesarias para circular en bicicleta de forma segura y responsable.

Para continuar llevando a cabo esta iniciativa con alumnos y alumnas de Educación Secundaria Obligatoria durante el próximo curso escolar, la Junta de Gobierno Local prorrogado un año más el contrato suscrito con Calle Activa, S.L. y un gasto de 73.410 euros (IVA incluido), que se desglosa de la siguiente manera:

Año 2027 (del 15 de enero a noviembre -excepto julio, agosto y septiembre-): 64.200 euros (IVA incluido).

Año 2028 (del 1 de diciembre de 2027 al 14 de enero de 2028): 9.210 euros (IVA incluido).

CENTRO CÍVICO RAFA OJEDA.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto para la sustitución de una bomba de calor en el Centro Cívico Rafa Ojeda, en el barrio de Yagüe, así un gasto de 56.420,06 euros (IVA incluido) para la licitación que se pondrá en marcha en los próximos días.

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD POPULAR.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Universidad Popular de Logroño para colaborar en la financiación de su programa de actividades con una aportación de 65.000 euros.

El Ayuntamiento de Logroño colabora desde el año 2010 con la Universidad Popular, entidad de defiende la educación a lo largo de toda la vida mediante programas de formación de enseñanzas no regladas.