Logroño convoca la 11 edición del Concurso de Becas Inicia, con diez becas de 1.500 euros para jóvenes artistas - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha convocado la 11 edición de su Concurso de Becas Inicia, dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años La iniciativa contempla diez becas de 1.500 euros para impulsar proyectos creativos de jóvenes de Logroño. El plazo de presentación de proyectos se extiende hasta el 20 de noviembre.

La concejala de Juventud, Laura Lázaro, acompañada por Andrea Méndez Escribano, una de las jóvenes becadas en la edición anterior, ha dado a conocer este lunes el XI Concurso de Becas Inicia de Ideas Jóvenes, una iniciativa municipal destinada a apoyar el talento, la creatividad y la capacidad emprendedora de la juventud logroñesa mediante la financiación de proyectos artísticos y culturales.

El certamen, impulsado a través de la Unidad de Juventud, está dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años y contempla la concesión de diez becas de 1.500 euros cada una, con el objetivo de facilitar que puedan desarrollar sus ideas y convertirlas en proyectos concretos.

La concejala de Juventud ha destacado que "con las Becas Inicia queremos ofrecer a los jóvenes de Logroño una oportunidad para desarrollar sus ideas, explorar su creatividad y llevar a cabo proyectos que, en muchas ocasiones, necesitan un primer impulso para hacerse realidad".

"Queremos acompañarles en ese proceso, apoyar su talento y facilitar que encuentren espacios y recursos para expresar su capacidad artística", ha añadido la edil de Juventud, que ha recordado que, a la cita del año pasado se presetaron un total de 23 proyectos.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN.

El concurso contempla seis modalidades para dar cabida a diferentes disciplinas artísticas y propuestas creativas:

Modalidad de audiovisuales/cortometraje. Tema libre. El guion debe ser original y la duración, no inferior a 10 minutos. El corto se debe editar físicamente y se entregará una copia, en formato compatible, al Ayuntamiento de Logroño.

Modalidad de creación literaria/publicación. Edición de libro o revista de poesía, novela, ilustración, cuento. El libro o revista debe imprimirse y hay que hacer entrega al Ayuntamiento de Logroño de 10 ejemplares, así como en una copia en formato PDF. La extensión no será inferior a 30 páginas.

Modalidad de artes escénicas. Representación teatral completa. Tema libre, el guion puede ser adaptación de alguna obra clásica. Se valorará que el texto sea original. La duración no será inferior a 30 minutos.

Modalidad de artes plásticas. Exposición de fotografía, pintura, ilustración, instalación o cualquier otra técnica para realizarse en el patio de La Gota de Leche o un espacio similar. La exposición debe tener los elementos suficientes para completar adecuadamente dicho espacio.

Modalidad de espectáculo musical. Proyecto completo de música, iluminación, escenografía y cualquier otro elemento. Concierto musical, teatro musical, ópera, flamenco, danza, con actuación en directo de los músicos. Tema libre, cualquier estilo musical. Se valorará que los temas y el montaje sean originales. La duración será no inferior a 30 minutos.

Modalidad híbrida. Proyectos que no se ajustan a ninguna de las modalidades anteriores, porque incluyen varias disciplinas. Se incluyen especialmente los proyectos que incorporan nuevas tecnologías.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Podrán participar, de manera individual o colectiva, las personas nacidas o empadronadas en Logroño, así como aquellas matriculadas en algún centro educativo de la capital riojana, que tengan entre 16 y 25 años a fecha de 31 de diciembre de 2026.

Las personas menores de edad deberán presentar la correspondiente autorización de sus padres o tutores legales. Cada participante podrá presentar un máximo de un proyecto individual y participar, además, en otro colectivo.

Las personas interesadas deberán aportar sus datos personales, la trayectoria artística individual o colectiva y una descripción completa del proyecto, detallando especialmente el resultado final previsto, y, en el caso de los menores de edad, la autorización correspondiente.

Si resultan becados deberán presentar las declaraciones responsables y acreditaciones exigidas en las bases de la convocatoria.

Las solicitudes y los proyectos deberán enviarse por correo electrónico a inicia@logrono.es hasta el 20 de noviembre de 2026. Las bases completas del concurso pueden consultarse en las páginas web municipales logrono.es y lagota.es

LA EXPERIENCIA DE UNA ARTISTA BECADA.

Como ha explicado Andrea Méndez, "tuve la suerte de ser becada el año pasado con dos becas, tanto en modalidad colectiva como en modalidad individual". Ha recordado que, en la individual "fue un proyecto literario que luego también vimos que tenía cabida para realizar una exposición que se ha podido hacer en La Gota de Leche".

Y por otra parte, en la modalidad colectiva "he trabajado con una bailarina para desarrollar un espectáculo de danza con visuales generativos en tiempo real", un proyecto que verá la luz este viernes a las ocho y media de la tarde en La Gota de Leche.

En sus palabras, "estas becas son una gran oportunidad para poder desarrollar proyectos para gente joven y además es importante recalcar que están abiertas a un montón de modalidades", recalcando especialmente la híbrida "para proyectos que no se ajusten al resto de categorías, con lo cual son proyectos que tienen cabida para realizar propuestas muy creativas y muy interesantes".

Así, ha resumido que "como experiencia personal, a mí me ha gustado un montón porque he podido llevar a cabo proyectos que, sin una ayuda económica, no se podrían haber realizado", a lo que ha sumado que "también es importante que, una vez que se terminan estos proyectos y se presentan o se hace la actuación, se les puede dar cabida fuera de la beca y hacerlos más grandes".

"Yo creo que eso es algo muy importante, impulsar el talento riojano, el talento de los logroñesas, de los artistas y hacer proyectos cada vez un poquito más grandes y que puedan llevarse a otros espacios y a otros estilos de campos explorar nuevos campos", ha concluido la joven artista.