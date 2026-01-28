Logroño dará este año 45.000 euros en ayudas de Bienestar Animal y 8.000 euros en ayuda en materia de Medio Ambiente

Archivo - Imagen de archivo del centro municipal de acogida de animales - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar y apoyar la adopción de perros y gatos con necesidades especiales procedentes del Centro Municipal de Acogida de Animales de Logroño y para la gestión de colonias urbanas de gatos en la ciudad, destinadas a fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro.

Con una cuantía total de 45.000 euros, el programa de ayudas se desglosa en dos bloques independientes:

En primer lugar, el bloque A, dotado con 5.000 euros y destinado al fomento de la adopción de animales (perros y gatos) con necesidades especiales procedentes del Centro de Acogida de Animales de Logroño.

En segundo término, el bloque B, con una cuantía total de 40.000 euros, se dirige a la gestión de colonias urbanas de gatos en la ciudad basado en el sistema CER (captura, esterilización y retorno) de forma coordinada con el Ayuntamiento.

Los beneficiarios de estas ayudas, que se resolverán a través a través de un procedimiento de concurrencia competitiva, serán las asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro con al menos un año de antigüedad y entre cuyos fines se encuentren la protección y el bienestar de los animales.

El plazo de solicitud será de 15 días hábiles a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

AYUDAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.

Por otro lado, con el objetivo de apoyar a proyectos, estudios, actividades o actos de índole medioambiental realizados en la ciudad, el Consistorio cuenta con un programa de ayudas específico para asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que se dediquen a la defensa del medio ambiente y cambio climático.

Igualmente, se contempla a otras asociaciones o colectivos sin ánimo de lucro como asociaciones de vecinos y juveniles que propongan actividades de interés medioambiental para Logroño.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de estas ayudas, que serán concedidas mediante concurrencia competitiva y que contará con una dotación total de 8.000 euros.

Los proyectos, que podrán acceder a una ayuda máxima de 2.000 euros, deberán están basado en la defensa de la biodiversidad y ser realizados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026.

Las temáticas de estas subvenciones estarán basadas en la lucha en el ámbito local contra el cambio climático en el medio urbano, la sostenibilidad ambiental, la economía circular o la defensa de la biodiversidad.

El ámbito de aplicación territorial de la presente convocatoria es el término municipal de Logroño.

Las solicitudes se presentarán electrónicamente, en el plazo de 20 días hábiles, contados desde el primer día hábil al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Logroño (sedeelectronica.logrono.es) o en los lugares y por los medios previstos en el Art. 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.