Logroño Deporte aprueba la convocatoria de ayudas económicas por valor de 135.000 euros para la promoción deportiva

LOGROÑO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño Deporte destinará 135.000 euros para el fomento y la promoción de la actividad deportiva en la ciudad, distribuidos en dos categorías de ayudas. En primer lugar, hay ayudas destinadas a equipos que participen en competiciones nacionales federadas, 73.000 euros. Asimismo, se destinarán 62.000 euros al desarrollo de eventos deportivos de interés público en 2026.

El Consejo de Administración de Logroño Deporte ha dado luz verde, por unanimidad, a las bases para la concesión de ayudas para la temporada 2025-2026 destinadas al fomento y promoción deportiva en nuestra ciudad. Estas ayudas persiguen apoyar el deporte base y fomentar el ejercicio físico en nuestra ciudad.

La convocatoria de ayudas económicas contempla un total de 135.000 euros, y los clubes que deseen acceder a las mismas dispondrán de plazo hasta el 1 de diciembre, a las 14,30 horas, con el fin de que los diferentes clubes dispongan del tiempo suficiente para la tramitación administrativa.

En la línea de ayudas, Logroño Deporte destinará, por un lado, 73.000 euros a los equipos con domicilio social en Logroño que, a lo largo de la temporada 2025-2026, participen en categorías y competiciones nacionales federadas o en categorías incluidas en la de máximo nivel. En las bases se determinan los criterios, en los que se tendrá en cuenta los gastos de: inscripción en la liga, fichas federativas de deportistas y cuerpo técnico, gastos arbitrales, gastos de desplazamiento y gastos de equipamiento deportivo del equipo.

En concreto, la cantidad de 73.000 euros se desglosa en 58.000 euros destinados a entidades deportivas que cuenten con equipos que participan en ligas federadas y, por otro lado, 15.000 euros para aquellas entidades sin ánimo de lucro que impulsen el deporte y el ejercicio físico entre las personas con discapacidad y que cuenten con equipos que participen en competición nacional, con el objetivo de primar el deporte inclusivo.

Por otro lado, se destinarán 62.000 euros para el desarrollo de eventos deportivos de interés público en el año 2026 que complementen, suplan o enriquezcan las actividades deportivas de competencia municipal. En este apartado las bases establecen que se valorará la promoción y dinamización de la ciudad de Logroño en los eventos que se celebren.

También esta cifra se desglosa en ayudas para eventos deportivos, con 44.000 euros y, por otro lado, ayudas para eventos deportivos que fomenten la práctica deportiva y el ejercicio físico entre las personas con discapacidad, a las que se destinarán 18.000 euros. En todos los casos las solicitudes y documentación pueden presentarse en las oficinas de Logroño Deporte y también a través del portal de entidades sección de ayudas existente en la página web www.logronodeporte.es.