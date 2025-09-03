Logroño destina más de 781.600 euros a una nueva actuación del proyecto RETECH, centrada en los flujos de movilidad

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño continúa avanzando en el Proyecto RETECH de Gemelos Digitales, cuyo objetivo es impulsar la gestión de servicios públicos mediante inteligencia artificial, con la aprobación de un nuevo expediente de contratación por parte de la Junta de Gobierno Local.

Como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "este proyecto, dotado con una cuantía de 781.624,56 euros, hace referencia al servicio de desarrollo e implementación de un gemelo digital de flujos de movilidad, una réplica virtual de la ciudad en lo referente al tráfico y a los desplazamientos".

Mediante este proyecto "se recogerán datos en tiempo real de tráfico, transporte público, fluyo peatonal, etc.; se podrán simular distintos escenarios (por ejemplo, qué ocurre si se corta una calle, si se cambia un semáforo o se peatonaliza una zona); y permitirá prever atascos, optimizar rutas, mejorar frecuencias de autobuses o planificar infraestructuras".

De este modo, "desde el Consistorio se podrán tomar decisiones más rápidas y basadas en datos y mejorar la movilidad urbana". Este contrato desglosa su importe en seis anualidades (del año 2025 al 2030, ambos inclusive) e iniciará su proceso de licitación en los próximos días.

El Proyecto Retech de Gemelos Digitales es colaborativo y cuenta con la participación de cinco comunidades autónomas (La Rioja, Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura), cada una desarrollando sus propios Gemelos Digitales.

La coordinación general, la gobernanza y el almacenamiento de datos de la iniciativa recae en el Ayuntamiento de Logroño tras la delegación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Este proyecto, que cuenta con una financiación para Logroño de 6,8 millones de euros gracias al apoyo de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, creará un ecosistema de innovación para empresas tecnológicas, especialmente startups y pymes, en áreas como riego inteligente, movilidad y eficiencia energética.

PERI LOBETE.

En 2019 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan Especial de Reforma Interior n.º 15 'Avenida de Lobete II', en el que se incluye la 'Unidad de Ejecución N12.6 Lobete II'.

Cuenta con una superficie total de 12.928 m2 y una edificabilidad o "techo edificable" (es decir, los metros cuadrados que se pueden construir sobre la parcela) de 22.580 m2, que tendrá un uso residencial y comercial.

Tras constituirse en 2021 una junta de compensación para este espacio (con varios propietarios, entre ellos el Consistorio), la Junta de Gobierno Local aprobó de forma inicial el pasado mes de mayo el proyecto de compensación de esta unidad de ejecución, de la cual al Ayuntamiento le corresponder el derecho de aprovechamiento de 5.792 m2.

En este marco, y como ayer mismo avanzó el alcalde Conrado Escobar, la Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente el proyecto de urbanización 'Unidad de Ejecución N12.6 Lobete II' presentado la junta de compensación mencionada en el papel de promotor.

Este proyecto será sometido a información pública durante el plazo de 20 días mediante la publicación de anuncios en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) como en un diario de difusión local.