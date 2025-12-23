Logroño destinará 326.000 euros a la iluminación eficiente de 32 calles del Centro Histórico y del Cubo del Revellín

Archivo - Cubo del Revellín en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este martes en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el proyecto y contratación de las obras de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior público en el Centro Histórico de la ciudad y en recursos turísticos municipales, así como de la sustitución del alumbrado monumental y artístico exterior e interior del Cubo del Revellín.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, el objetivo es que las instalaciones de alumbrado exterior público sean más sostenibles, resilientes y estén preparadas para la transición ecológica y digital.

Ambas actuaciones cuentan con financiación europea a través de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La renovación del alumbrado del centro histórico tiene un importe de licitación de 249.998, 66 euros (IVA incluido) y la del Cubo del Revellín de 86.109,77 euros (IVA incluido).

Las instalaciones proyectadas en el proyecto de renovación del centro histórico engloban la iluminación de las calles Siervas de Jesús, Caballerías, Juan Lobo, Herrerías, Travesía de Palacio, Plaza Santa Ana, Barriocepo, Cofradía del Pez, Marqués de San Nicolás, Santiago, Plaza Martínez Zaporta, Carnicerías, Boterías, Plaza de la Oca, Valvanera, San Agustín, Albornoz, Travesía de Laurel, Laurel, Capitán Gallarza, Cerrada, Ruavieja, Mercaderes, Plaza Concepción Pérez Santo Tomás, San Juan, Hermanos Moroy, Marqués de Vallejo, San Juan, Del Carmen, Cristo, Ollerías y Bretón de los Herreros.

Con estas nuevas actuaciones se continúa con el proceso de mejora de la iluminación que se está llevando a cabo de manera progresiva en la ciudad en el marco de la estrategia de Ciudad Circular.

Así, ya se han realizado la mejora de la iluminación de la Concatedral de La Redonda, el Mercado de San Blas, la calle Portales y su entorno, las plazas del Mercado y San Agustín y la calle de la Merced.