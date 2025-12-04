Logroño enciende sus luces de Navidad con más de 1.000 elementos distribuidos por la ciudad - EUROPA PRESS

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Logroño ha dado esta tarde el pistoletazo oficial a las fiestas navideñas con el tradicional acto de encendido de su iluminación de Navidad en la Plaza del Mercado. La cita ha reunido a vecinos y familias en un acto abierto al que el Ayuntamiento ha invitado a participar, especialmente a los más pequeños portando los farolillos elaborados por ellos mismos.

La plaza ha concentrado algunos de los elementos luminosos singulares instalados por la ciudad y ha contado, además, con una iluminación especial en la Concatedral de Santa María de la Redonda.

Los personajes Perseido, guardián de las estrellas, y su inseparable amigo Ori han sido los encargados de portar la luz de la Navidad y activar el encendido oficial.

El acto ha estado acompañado por la música, con la actuación de Marina Oliván y el Coro Jorbalán de Adoratrices, que han interpretado una selección de villancicos para amenizar el inicio de la Navidad logroñesa. Además, al finalizar el acto todos los asistentes han podido disfrutar de un chocolate caliente.

1.000 ELEMENTOS DISTRIBUIDOS POR LA CIUDAD

Logroño contará esta Navidad con 1.000 elementos distribuidos por la ciudad, incluyendo guirnaldas, cortinas, estalactitas, arcos, motivos de farola, techos decorativos y 7 decoraciones en 3D, superando el millón de puntos de luz gracias a tecnología LED de bajo consumo. De esta forma se combina una estética navideña impactante con criterios de eficiencia energética.

La instalación completa de la iluminación concluirá progresivamente durante los próximos días, finalizando el 10 de diciembre.

Los principales atractivos de la iluminación navideña incluirán un árbol de Navidad de 14 metros en la Plaza del Mercado y otro de 10 metros en la Glorieta del Doctor Zubía.

También se instalará un Arco de bienvenida en la Estación de Autobuses y decoraciones 3D como la Bola de selfies en la Plaza Escultores Dalmati-Narvaiza, el Oso esquiador en el Parque de la Cometa, el Muñeco de nieve en Juan XXIII, el Reno en El Espolón (Avenida de la Rioja), el Gran árbol azul de Gran Vía y cortinas luminosas en el paseo de Miguel Villanueva.

Las fachadas como el teatro Bretón y las torres de la Concatedral, así como los portalillos de la Plaza del Mercado y la fachada del Ayuntamiento, también lucirán una iluminación especial durante estas fechas.

La iluminación se extenderá a lo largo de 66 calles de la ciudad, que podrán verse decoradas esta Navidad: Pérez Galdós, República Argentina, Gonzalo de Berceo, Labradores, Sagasta, Ciudad de Vitoria, Vara de Rey, San Antón, Avenida Portugal, Portales, Muro de Cervantes, María Teresa Gil de Gárate, Pío XII, Beatos Mena y Navarrete, Canalejas, Chile y Lardero.

También en María Zambrano, Muro del Carmen, Pilar Salarullana, Calvo Sotelo, Padre Claret, Travesía del Laurel, Guardia Civil, Industria, Ingeniero de la Cierva, Ingenieros Pino y Amorena, La Campa, Avenida de Colón, Doctores Castroviejo, Duquesa de la Victoria, Beratúa, Ciriaco Garrido, Daniel Trevijano, Galicia, Huesca, Marqués de Murrieta, Ramírez de Velasco, San Agustín, Hermanos Moroy, Saturnino Ulargui, Avenida de la Solidaridad, Avenida de España, Oviedo, Travesía de Ollerías, Capitán Gallarza, Guardia Civil, Marqués de la Ensenada, Marqués de Vallejo, Albornoz, Fundición, Del Carmen.

Además de El Cristo, Laurel, Muro de la Mata, San Juan, Travesía de San Juan, Avenida de la Paz, Gran Vía, Juan XIII, Beti Jai y las rotondas de Piqueras, Fuenmayor, Manuel de Falla, Avenida de Alemania y María Dolores Malumbres.

Gracias a la Asociación Urban Knitting Logroño, el "ruedo" de la planta baja del consistorio, donde se ubica el servicio 010, contará con un Árbol de Navidad de 3 metros tejido en ganchillo.

SINGULAR ÁRBOL A PARTIR DE DUELAS DE BARRICAS

Por segundo año consecutivo, la ciudad también exhibirá su singular árbol de 7 metros elaborado a partir de duelas de barricas usadas, una obra de arte sostenible creada por la escultora Beatriz Carbonell y ubicada en la confluencia de la calle San Antón con Gran Vía. Navidad para compartir El Ayuntamiento quiere que Logroño brille con fuerza en Navidad, que se disfrute en la calle, que la ciudad sea más atractiva para todos los ciudadanos, los visitantes y que apoye y dinamice nuestro comercio local.

Para ello, se ha organizado una oferta de actividades amplia, diversa y pensada para todas las edades, para disfrutar en familia y con amigos.

Un programa para favorecer el encuentro, fomentar el ocio intergeneracional y apoyar al comercio local, que este año contará también con una campaña especial de decoración navideña.

Por último, hay que recordar que mañana a las 19,00 horas se llevará a cabo la inauguración del Belén Monumental, seguida de la apertura de la exposición de belenes tradicionales en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Logroño.