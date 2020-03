Logroño estudia la posibilidad de reducir frecuencias de autobuses y vigilará que no haya aglomeraciones

"No colapsar el sistema sanitario depende de ser extremadamente riguroso, no agruparse", ha dicho ante los 'botellones'

LOGROÑO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha dicho hoy que está estudiando reducir la frecuencia de los autobuses y que la Policía vigilará que no haya aglomeraciones. No obstante, ha preferido apelar a la "responsabilidad" de hosteleros y ciudadanos.

Hermoso de Mendoza, en una comparecencia ante los medios de comunicación (virtual en muchos casos ya que se han empezado a implementar medidas de teletrabajo en éstos) ha mandado un mensaje a los logroñeses en el que les ha pedido "replantear las actividades de ocio y evitar el contagio, porque si no frenamos esa curva los más frágiles son los que más van a sufrir".

Tras unas palabras de agradecimiento a todos los servicios y todas las personas que están "dando lo mejor de sí mismos para evitar la propagación", ha agradecido, también, "la actitud de sindicatos y de todos y cada uno de los servicios públicos", así como de "todos los grupos políticos del consistorio".

"Proteger, querer y amar", ha dicho a continuación, "tiene que ver ahora con ser riguroso y alejarse para evitar el contagio". En este sentido, ha agradecido "a los hosteleros que están demostrando gran responsabilidad" y ha pedido a los ciudadanos que se queden en casa.

Preguntado por los periodistas, ha dicho que se "está valorando la disminución de las frecuencias" de transporte urbano, incluídos los servicios nocturnos, y ha dicho que "se recomienda, también, no utilizar transporte publico".

Preguntado por posibles cierres, ha preferido apelar a la "responsabilidad individual de las gerencias de los locales de ocio", aunque ha indicado que la Policía vigilará que se cumplen los límites de aforo y trabajará "con la máxima intensidad", sobre todo en noche.

Con respecto a la posibilidad de cerrar las terrazas, como ha hecho Madrid, ha dicho que está "encima de la mesa" y no ha querido "adelantarse", pero ha dicho que se adoptará, ha dicho, la medida que haya que adoptarse "atendiendo a criterios médicos".

En cuanto a los botellones, ha dicho que la Policía vigilará que no se produzcan "agrupaciones", pero ha apelado a la juventud para que "entiendan, de forma clara" que el que no se propague el Coronavirus "depende de ser riguroso, no agruparse, no celebrar ocio juntos".

"La Policía Local va a controlar las agrupaciones en la noche, pero apelo a los jóvenes universitarios para que entiendan, de forma clara, que no colapsar el sistema sanitario depende de ser extremadamente riguroso, no agruparse, no celebrar ocio junto y restringir al máximo este conjunto de actividades; es ahora cuando hay que demostrar responsabilidad", ha dicho.