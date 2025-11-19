Logroño licita por 220.000 euros la creación de nuevos pasos de peatones elevados en la ciudad

Archivo - Paso de peatones elevado en Avenida de Lobete a la altura con Marqués de la Ensenada - GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el proyecto y la licitación de varios pasos de peatones elevados en la ciudad, que incluyen dos nuevos y la consolidación del ya realizado de forma provisional en Duques de Nájera, en la zona del colegio Jesuitas.

Como ha explicado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "con el objetivo de continuar realizando actuaciones que mejoren la seguridad vial, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto y la licitación de las obras para la creación de nuevos pasos peatonales elevados en la ciudad".

De este modo, ha afirmado, "desde este equipo de Gobierno se quiere dar prioridad absoluta al peatón" en la ciudad, para lo que se ha dado el visto bueno a estos proyectos por un importe de 219.994,67 euros (IVA incluido).

Con esta cuantía, Sanz ha detallado que "se intervendrá en Avenida de la Paz, a la altura del acceso a la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR); en el Paseo del Prior; en Pradoviejo, junto a la parada de autobuses; y en Duques de Nájera a la altura del colegio Jesuitas, que se realizó de una manera provisional hace unos meses y que está funcionando de una manera excelen, por lo que se consolida".

Estas actuaciones, ha añadido, "se sumarán a otras más recientes, como el paso creado en el entorno escolar de los colegios Jesuitas y Bretón de Los Herreros o la plataforma peatonal elevada creada en la Glorieta del Doctor Zubía". "Por lo tanto, continuamos en esta política de pasos elevados que consideramos que es fundamental para dar prioridad al peatón en la ciudad de Logroño", ha dicho la portavoz.

REFUERZO DE FIRME EN CALZADAS.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una nueva licitación de obras de asfaltado y refuerzo de firmes de calzadas en la ciudad, dentro de la campaña de 2025.

En este caso, esta campaña afectará a las calles Carmen Medrano, Eibar, Sequoias y la rotonda que conecta las calles Plantío y Río Lomo, en el barrio de La Estrella.

Para ello, también se ha dado el visto bueno un gasto de 249.999,84 euros (IVA incluido). "Seguimos también avanzando en este refuerzo de firme de calzada que, como ustedes saben, anualmente hay un gasto previsto de mantenimiento para que esto vaya mejorando", ha asegurado Celia Sanz.

CONTROL Y EFICIENCIA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.

Logroño continúa avanzando en el proyecto de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE) que desarrolla de forma conjunta con los municipios de Lardero y Villamediana de Iregua y que cuenta con una ayuda de 4,1 millones de euros de fondos europeos a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Resto Demográfico.

En el marco de las actuaciones contempladas en este proyecto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato de suministros para la mejora de la eficiencia de las redes de distribución, detección temprana de fugas estructurales y control de agua no registrada (agua producida y limpia que se pierde en algún punto del sistema de distribución) por un importe máximo de 122.748,61 euros (IVA incluido).