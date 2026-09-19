Logroño se prepara para seis mañanas de emoción, tradición y espectáculo con las vaquillas de San Mateo - TOROPASIÓN

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Toros de La Ribera acogerá del 20 al 25 de septiembre un completo programa de festejos matinales con recortes, anillas, saltos, Gran Prix, fútbol-vaca y un gran certamen de becerristas, con la organización de Toropasión, líder del sector Logroño ya cuenta las horas para vivir una de las tradiciones más esperadas de sus fiestas de San Mateo.

Del domingo 20 al viernes 25 de septiembre, la Plaza de Toros de La Ribera será escenario de seis intensas mañanas de vaquillas en las que el público podrá disfrutar de diferentes propuestas taurinas, combinando espectáculo, diversión, participación y el mejor ambiente festivo.

Todos los festejos comenzarán a las 9,30 horas y tendrán entrada gratuita, convirtiendo las mañanas de vaquillas en uno de los grandes puntos de encuentro de las fiestas logroñesas.

La programación contará con la organización de Toropasión Espectáculos, empresa riojana especializada en la organización de festejos taurinos populares y referente nacional en este ámbito, con 25 años de liderazgo en festejos populares.

El programa arrancará el domingo 20 de septiembre con una Gran Exhibición de Arte Riojano, protagonizada por recortes, quiebros, saltos, balancín y otras suertes, con la participación de de los especialistas Sergio Valle, Mikel Vallejo y los logroñeses Sergio Urruticoechea y Daniel Jiménez. La mañana concluirá con una suelta de vaquillas con reses de Carlos Lumbreras, de Lardero (La Rioja).

El lunes 21 de septiembre, la Plaza de Toros de La Ribera vivirá una de las mañanas más esperadas del ciclo con una Gran Exhibición de Anillas, protagonizada por los especialistas Mario González y Aitor Genzor.

Tras su actuación, llegará uno de los momentos que siempre levanta al público de sus asientos: la suelta de vacas saltarinas de José Arriazu, de Ablitas (Navarra). Las reses de Arriazu son sinónimo de emoción, movilidad y espectáculo en el ruedo.

La diversión continuará el martes 22 con el Súper Gran Prix Popular, una propuesta pensada para disfrutar en compañía con divertidos juegos con vaquillas, piscina de bolas y muchas sorpresas. Como colofón, nuevamente habrá suelta de vaquillas, en esta ocasión con reses de Toropasión de Alfaro (La Rioja).

El miércoles 23 será el turno de los grandes especialistas en saltos. La plaza logroñesa acogerá una gran exhibición de saltos y quiebros con el actual campeón de España de recortes, David Ramírez 'Peque' y el mejor saltador de la actualidad, Daniel Alcalá 'Chiquitín', campeón del mundo de bullfighters en LAS VEGAS. La jornada finalizará con una suelta de vaquillas con reses de Toropasión de Alfaro.

El jueves 24 llegará una propuesta diferente y cargada de humor: los divertidos juegos de Fútbol- Vaca y sogatira, una combinación de deportes, espectáculo y diversión. Después, los asistentes podrán disfrutar de una nueva suelta de vaquillas con reses de Pablo Rodríguez, de Mendavia (Navarra), ganadería debutante en las mañanas de vaquillas de San Mateo.

El ciclo se cerrará el viernes 25 de septiembre con un el Certamen de Becerristas, bajo el lema "Quiero ser torero como Diego Urdiales". La cita contará con el logroñés Mateo Martín y el madrileño Cascales Perulero, dos jóvenes valores llamados a protagonizar una mañana especialmente emotiva. Tras el certamen se celebrará una suelta de vaquillas con reses de Álvaro y Pablo Lumbreras, de Lardero (La Rioja).