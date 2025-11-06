Logroño recuerda y condena los asesinatos de cuatro mujeres por violencia machista

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en Logroño, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, ha recordado a las cuatro últimas mujeres asesinadas en Alicante, Murcia, Huelva y Zaragoza por violencia machista, así como ha servido para condenar y reclamar el fin de este tipo de asesinatos.

La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema 'Ni una menos. Basta de violencia contra las mujeres', en la que se ha guardado un minuto de silencio por las asesinadas, que ha concluido en aplausos.

Con la muerte de estas cuatro mujeres, de 19,37, 47 y 49 años, son ya 36 las asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España.

Al término de la concentración, la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en La Rioja, Noelia González, ha condenado ante los medios de comunicación "los últimos asesinatos por violencia machista", señalando que "es un problema estructural y de Estado, porque la violencia machista afecta a todos los niveles de la sociedad y es un problema que hay que solucionar".

En sus declaraciones, ha indicado que "en el Pacto de Estado contra la violencia de genero, se ha visto que todas las fuerzas estaban de acuerdo, excepto una -en alusión a Vox- algo que es lamentable, que por hacer política pongan en peligro la vida de las víctimas".

"Si hay víctimas que están escuchando mensajes negacionistas, se lo pensarán a lo mejor a la hora de poner una denuncia", ha añadido González, para reclamar a estas formaciones políticas que "no hagan política con un caso como, por ejemplo, pueda ser la violencia de género".