Logroño recuerda a Maricarmen con velas en la plaza del Mercado; "Prendió una mecha que no podemos apagar" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Mercado de Logroño se ha iluminado este jueves con velas en recuerdo de Maricarmen, la mujer de 87 años convertida en símbolo de la lucha por la vivienda digna tras su desahucio el pasado 23 de septiembre. Como han recordado desde el Sindicato de la Vivienda de La Rioja "cuando te quitan tu casa, te quitan la vida" por eso "estamos aquí" para que "ninguna puerta más caiga" porque Maricarmen "prendió una mecha que no podemos apagar".

Respaldando la convocatoria del Sindicato -que esta misma mañana había pedido el apoyo de la ciudadanía para este acto- los asistentes han guardado en primer lugar un minuto de silencio en memoria de Maricarmen. Tras hacer un pequeño altar con velas, camisetas y flores, también han lanzado diferentes proclamas como "No son muertes, son asesinatos", "La lucha es el único camino", "Fuera rentistas de nuestros barrios", "Huelga General" o "La solución es la expropiación".

Además, y como símbolo por el derecho a una vivienda, han levantado y agitado sus propias llaves a modo de protesta.

Durante el acto, que ha comenzado pasadas las 21,00 horas, el militante y portavoz del Sindicato de la Vivienda de La Rioja, Gonzalo Martínez, ha leído un manifiesto en el que ha lamentado que los Gobiernos "hayan mirado hacia otro lado" y solo han reaccionado "cuando el país entero ha salido a la calle".

"NO ES UN CASO AISLADO"

Como ha expresado, "Maricarmen esperaba volver a su casa" pero "no es un caso aislado. Olga, Javier, Marina, Amparo, Pachi y muchos más... cuando te quitan tu hogar, te quitan la vida".

Por eso desde el Sindicato de la Vivienda de La Rioja aseguran que estos nombres no son cifras, "son de los nuestros" porque "por cada nombre que sale en los periódicos hay muchos más que se van en silencio".

Martínez ha recordado que Maricarmen "no fue una anciana desvalida, fue una compañera de lucha que resistió durante años y plantó cara al sistema. Se negó a irse y desde la cama del hospital nos habló a todas pidiendo que la gente luchara".

Un legado que desde el Sindicato de la Vivienda de La Rioja lo ven como "nuestro compromiso". Esta noche "encendemos velas porque Maricarmen prendió una mecha que recorrió todo el país desde su portal, hasta la Puerta del Sol y hasta esta plaza".

Una llama, prosigue, "que no podemos apagar. No se puede quedar en un altar. Una llama que debe arder en cada asamblea, en cada portal, en cada desahucio que paremos. Porque la tristeza no nos va a paralizar".

"CONVERTIR LA RABIA EN ESPERANZA"

Por todo ello, el portavoz del sindicato ha invitado a "organizarse" porque eso supone "convertir la rabia en esperanza y la esperanza en fuerza". Todo para que "nadie se enfrente solo a los fondos buitres y para que ninguna puerta más caiga".

Así las cosas, ha adelantado, el próximo 11 de noviembre "iremos a la huelga general, por Maricarmen, pero también por Olga, por Javier... por la prohibición de los desahucios, por la expropiación de las viviendas de fondos buitre y grandes tenedores, por los alquileres indefinidos y por un parque público de vivienda de verdad", ha finalizado.

Maricarmen falleció ayer tras permanecer ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid desde el pasado 23 de septiembre, día en que fue sacada en camilla de su casa en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en la que había vivido durante los últimos 71 años, tras ejecutarse una orden de lanzamiento y a pesar de la protesta de decenas de activistas y vecinos a las puertas de su casa.