Logroño revierte tendencia en comercio: por primera vez en diez años, se abren más que los que se cierran

En noviembre se creará el grupo interdepartamental para fijar la hoja de ruta de la candidatura a Capital Europea del Comercio de Proximidad

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comercio de Logroño ha revertido la tendencia que venía marcando los diez últimos años: desde enero a julio de este 2025 se han creado más establecimientos de los que se cierran. En concreto, han sido 45 nuevos comercios creados en esta primera mitad del año, por los 39 que se han clausurado, es decir, seis más.

Así lo han asegurado este lunes tanto el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, como el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, en el marco de la firma del convenio marco con la UR para el impulso de la Cátedra Extraordinaria de Comercio, que se ha desarrollado esta mañana en el Ayuntamiento contando con la rectora de la Universidad, Eva Sanz.

En concreto, en palabras de Miguel Sáinz, "a fecha de julio de este mismo año había un total de 39 comercios que habían bajado su verja, pero había levantado la verja 45, o sea, seis más, que es un dato positivo, porque por primera vez en muchos años se invierte esa tendencia a la baja de los comercios".

Con un total de unos 2.000 comercios en la ciudad, como ha apuntado por su parte Escobar, la cifra de comercio está estabilizada en la ciudad, lo que me parece una muy buena noticia". Algo a lo que el primer edil ha sumado que "los intangibles económicos, las ganas de hacer cosas, se perciben, hay muchos proyectos en marcha y eso es lo que hay que alimentar".

Una situación que se enmarca en la presentación de la candidatura de Logroño para acceder a la Capitalidad Europea del Comercio de Promixidad en el año 2028, en lo que el Consistorio, junto con todos los organimos y asociaciones implicados, "y una vez que, por fin, se han publicado las bases" de esta convocatoria, se va a poner a trabajar "de inmediato".

De hecho, como ha remarcado el edil de Promoción de la Ciudad, "en el próximo mes de noviembre se prevé la constitución de una comisión con un grupo interdepartamental muy amplio para comenzar a preparar la hoja de ruta de esa candidatura", en la que, aún aspirando a ser finalistas o incluso a ganar, "lo más importante es el proceso que hagamos de aquí hasta el 2028".

Así, ha apuntado el concejal que "hay muchísimas cuestiones que se van a poner en marcha, que se van a lanzar como ítems", tipo promociones o iniciativas diversas, o que "estamos en pleno proceso de inmersión digital de 15 comercios de la mano del Ayuntamiento y de la Cámara de Comercio, con formación continua desde el pasado mes de septiembre hasta el próximo mes de enero".

"Por tanto hay un montón de cuestiones a ir superando de aquí a octubre de 2027, que se tendrá la candidatura para conseguir el reconocimiento para el 2028. Es un proyecto de ciudad que abarca a este equipo de Gobierno y al próximo, estamos satisfechos con la ilusión generada por este reto en el que lo más importante va a ser el proceso para lograrlo", ha concluido.