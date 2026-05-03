Logroño rinde homenaje a las madres en su Día repartiendo alrededor de medio millar de plantas del vivero municipal

Logroño reparte, por segundo año, plantas del vivero municipal para celebrar el Día de la Madre. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Logroño ha rendido este mediodía homenaje a las madres de la ciudad, en el domingo en el que se celebra su Día, con la iniciativa del Ayuntamiento, que, por segundo año consecutivo, ha llevado a cabo un reparto de plantas del vivero municipal.

La lluvia, que ha comenzado a descargar con fuerza una vez iniciado ya el reparto, no ha quitado las ganas a la multitud de logroñeses que han esperado con paciencia, capuchas y paraguas a que les llegara su turno para hacerse con las codiciadas plantas, de las que se han repartido alrededor de medio millar de ejemplares.

Las especies elegidas han sido anthirrinum y claveles, que se han ido entregando -a razón de una por persona- entre todos los que se han acercado hasta el entorno del Monumento de la Madre ubicado en la confluencia de las calles Vara de Rey y Pío XII, justo ante la entrada de la antigua estación de autobuses.

La escultura, de bronce fundido, es obra del artista canario afincado en La Rioja, Félix Reyes y representa a una madre sentada con su hija a la derecha y, a la izquierda, entre sus piernas, su hijo que la mira.

Junto a la planta se ha dado también un marcapáginas de homenaje a las madres con el lema: 'Feliz Día de la Madre. Gracias por tu amor incondicional'.

Como ha dicho a Europa Press el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, "estamos con una iniciativa profundamente familiar, que empezó el año pasado y que, en este, pese a la lluvia, se consolida ya como una tradición".

Ha querido agradecer "primero al Parque de Jardinería, que nos lo hace posible", aunque ha lamentado, eso sí, que "son piezas limitadas, nos hubiera gustado dar a todas las mamás que se acerquen, pero bueno, tenemos que ceñirnos a los números, más de 500 en números redondos".

"Y luego lo más importante es que detrás de esta flor, detrás de esta planta, está el cariño de un Ayuntamiento que quiere volcarse con lo que da sentido a todo, que es la madre. Así que ¡Feliz Día de la Madre!", ha dicho el primer edil.

Ha confirmado además que es un acto tiene ya "vocación de permanecer" en el tiempo. "Es el segundo año, está lloviendo y ya se ve la fila que hay, o sea que esto aguanta", ha afirmado Escobar, quien ha recordado, por último, la placa que se ha colocado al Monumento a la Madre, "es como si fuera casi nuevo ahora mismo".