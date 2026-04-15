Logroño saca a enajenación 8 parcelas por toda la ciudad en las que se podrían construir cerca de 250 viviendas libres - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, sacar a enajenación un total de ocho parcelas proindivisas de propiedad municipal, distribuidas por toda la ciudad, en las que se podrían llegar a construir cerca de 250 viviendas libres.

Como ha explicado la concejala de Servicios Sociales y encargada de vivienda, Patricia Sáinz, "damos hoy buenas noticias", recordando que el Consistorio "puso en marcha en 2024 un programa de actuaciones en materia de vivienda a partir del patrimonio municipal que preveía la creación de unas 400 viviendas en la ciudad".

"Trabajando con el patrimonio municipal se busca aumentar la oferta de vivienda imprescindible para dar respuesta a esta necesidad social facilitando el acceso a una vivienda digna y adecuada, libre o protegida, en alquiler o en compra", ha añadido.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado la enajenación de los porcentajes municipales de ocho nuevas parcelas por una cuantía total de 11.813.785,69 euros (IVA incluido) para la construcción estimada de cerca de 250 viviendas.

Serán pisos que, en palabras de la edil, "tendrán carácter libre ya que estos terrenos no están sujetos a ningún régimen de protección pública".

Este proceso de enajenación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria con el alza en el tipo de licitación como único criterio de adjudicación las participaciones indivisas de las propiedades municipales:

Lote 1 (sector El Campillo): parcela P8. 97,60% de propiedad municipal. Presupuesto base de licitación de 4.392.429,22 euros (IVA incluido). 64 viviendas estimadas.

Lote 2 (El Campillo): parcela P24. 31,9325% de propiedad municipal. Presupuesto base de licitación de 677.299,40 euros (IVA incluido). 34 viviendas estimadas.

Lote 3 (Valdegastea): parcela G1OA. 69,29% de propiedad municipal. Presupuesto base de licitación de 554.441,21 euros (IVA incluido). 10 viviendas estimadas.

Lote 4 (Valdegastea): parcela E2. 29,25% de propiedad municipal. Presupuesto base de licitación de 485.167,41 euros (IVA incluido). 20 viviendas estimadas.

Lote 5 (Valdegastea): parcela E3. 88,67% de propiedad municipal. Presupuesto base de licitación de 3.502.209,64 euros (IVA incluido). 50 viviendas estimadas.

Lote 6 (La Guindalera): parcela palazzina 10. 97,67% de propiedad municipal. Presupuesto base de licitación de 1.608.984,67 euros (IVA incluido). 12 viviendas estimadas.

Lote 7 (Avda. de Burgos): parcela R1.2 PERI 41-UE. N07.10. 15,36% de propiedad municipal. Presupuesto base de licitación de 468.817,57 euros (IVA incluido). 38 viviendas estimadas.

Lote 8 (Lobete): parcela C, UE. N12.5 10% de propiedad municipal. Presupuesto base de licitación de 124.436,57 euros (IVA incluido). 15 viviendas estimadas.

Con el objetivo de que la edificación de estas parcelas se realice en el corto plazo, el pliego de licitación deja claro que el adquiriente de cada propiedad "deberá solicitar la correspondiente licencia de edificación en el plazo de 3 años, todo ello sin perjuicio de que los PERI, planes parciales y unidades de ejecución establezcan plazos diferentes a los generales".

El incumplimiento de este plazo conllevará diferentes penalidades tomando como referencia cada precio de adjudicación: un 10% transcurridos los tres años desde la formalización de la escritura pública; un 10% tras el cuarto año; un 10% tras el quinto; y, finalmente, transcurridos seis años, se resolverá la enajenación de la participación indivisa de tal forma que el Consistorio recuperaría el porcentaje de la propiedad previa entrega del 50% del importe abonado por el licitador actualizado en función del IPC.

Teniendo en cuenta que los inmuebles objeto de la licitación forman parte del Patrimonio Municipal del Suelo del Ayuntamiento de Logroño, en el supuesto de que, finalizado el procedimiento licitatorio, los inmuebles no fuesen enajenados, bien porque no se haya presentado ninguna oferta o porque las ofertas no hayan sido adecuadas, podrán enajenarse mediante procedimiento negociado sin publicidad en el plazo de un año contado desde la fecha de aprobación de este acuerdo.

PLENO EXTRAORDINARIO.

A preguntas de los medios de comunicación, sobre la petición que, por parte del Grupo Municipal Socialista, se ha realizado para celebrar un pleno extraordinario sobre la situación de la vivienda en Logroño, la portavoz del Gobierno local, Celia Sanz, ha afirmado que "a esa petición, lo que hacemos es que responder con hechos, con realidades y con datos objetivos".

"Nosotros vamos a poner en valor y manteniendo que nuestra prioridad desde el principio de la Legislatura es trabajar en un elemento esencial como es la vivienda, una necesidad para los logroñeses", ha asegurado Sanz.

Así, ha apuntado que "hoy precisamente traemos en esta Junta ocho nuevos lotes de parcelas proindiviso para ser enajenadas y poder construir vivienda, porque nuestro objetivo es construir vivienda".

Y ha afeado al PSOE que "estuvo cuatro años y no hizo absolutamente nada", mientras que "nosotros desde 2024, a principio casi de legislatura, pusimos encima de la mesa un plan de vivienda que hemos ido cumpliendo de manera religiosa todos los hitos que en él nos marcábamos".

"Hoy en día -ha recalcado- el siguiente paso lo hemos traído aquí. Con este nuevo hito que este equipo de Gobierno está cumpliendo conforme al compromiso que había adquirido, qué casualidad que ellos anuncien hoy este pleno extraordinario".

Ha contrapuesto que "vamos a seguir gestionando nuestro plan de vivienda, que es a lo que nos comprometimos, es el que estamos cumpliendo, por el que estamos apostando con el objetivo de construir vivienda, que es lo que Logroño y los logroñeses necesitan, al margen de lo que otros partidos políticos quieran entorpecer o quieran poner en duda".

"Compromiso firme de seguir trabajando en algo que ya está siendo una realidad con datos", ha concluido Celia Sanz.