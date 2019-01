Logroño ha sido agraciada tres veces con la Lotería del Niño, la última en 1997, "aunque todo puede cambiar este año"

Publicado 04/01/2019 13:53:45 CET

LOGROÑO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Apenas quedan unos días para que termine la Navidad pero todavía tenemos la oportunidad de atraer a la suerte y recuperar parte de lo gastado el próximo domingo, 6 de enero, con la Lotería del Niño. Una celebración que se lleva a cabo desde el año 1941 y que ha tocado en Logroño un total de 3 veces, en el año 1972, 1982 y, la última, en 1997.

"El resto de localidades no han tenido la misma suerte", tal y como ha indicado a Europa Press el delegado de Loterías en La Rioja, Carlos Ruiz, aunque "todo puede cambiar el próximo 6 de enero". Todo, a través de un sorteo, en el que "no hay ni trampa ni cartón", lo único que funciona aquí "es la suerte o el azar, llámalo como quieras" pero no hay nada, ni estadísticas ni 'bolas mágicas' que nos puedan ayudar a adquirir el número premiado, "ese tan deseado por todos".

A pesar de ello, los riojanos juegan a la lotería del Niño "porque tienen la misma ilusión que para la lotería de Navidad" pero "en menor cantidad".

"Si lo normal para el 22 de diciembre es adquirir una media de 90 euros en décimos, para la del próximo 6 de enero, se suelen invertir unos 20 euros, y muchos de ellos, se reinvierten tras una pedrea o un reintegro", ha explicado.

En total, y según los datos con los que cuentan Loterías y Apuestas del Estado, en La Rioja se han consignado para este sorteo un total de 7.500.880 euros. Una cifra "ligeramente superior a la del año pasado que se situó en 6.114.160 euros". Es decir, se ha consignado, "un 20 por ciento más que en 2018".

LOS NÚMEROS "MÁS DESEADOS"

Como en otros sorteos, Carlos Ruiz ha destacado que "los números de la suerte para la Lotería del Niño son los mismos que para la de Navidad, sobre todo, el 5 el 7, el 13 y el 15. ¿Por qué?... nunca se sabe... porque lo cierto es que la terminación que más sale en este sorteo es el O".

"En concreto, desde que comenzó el sorteo, ha terminado en 0 en un total de 21 ocasiones". Aún así, como ha insistido, "esto vuelve a no tener nada que ver para el próximo 6 de enero, solo lo podremos saber cuándo acabe el sorteo porque es pura suerte".

Carlos Ruiz ha recordado que la Lotería del Niño es el segundo sorteo en importancia en loterías del año. Además, "lleva años con el mismo precio al décimo aunque los premios han subido un poco".

Además, Carlos Ruiz ha explicado que "todos los números son bonitos"; sobre todo, "si tocan". Aunque como ha reconocido "la gente no quiere comprar o números muy bajos o muy altos. Aún así, la suerte es la misma para cada número".

"SOMOS SUPERSTICIOSOS"

También ha reconocido que los riojanos "somos un poco supersticiosos", incluso "si vemos al de delante comprar un número concreto, quizás hasta lo terminemos por comprar nosotros e, incluso, lo mismo ocurre en los bares cuando tienen más de un número para el mismo sorteo, al final terminas comprando los dos... ¿a quién no le ha pasado?". También se buscan fechas concretas de bodas, bautizos... pero lo cierto es que "todos los números son normales y tienen la misma suerte".

"Lo cierto es que no se puede predecir nada, incluso, la terminación en 13 que es la que quiere mucha gente ha tocado muy pocas veces pero... ¿quién sabe?".

RECOMENDACIONES

Finalmente, Carlos Ruiz ha querido recordar a los riojanos que, si son agraciados en el sorteo del Niño "pueden cobrar el premio en el propio punto de venta si el valor es menor o igual a 2.000 euros". Todo lo que supere esa cifra "se debe cobrar en el banco y, eso sí, con el DNI y el boleto premiado". Además, "si se ha compartido con más personas, deben ir todos los agraciados juntos y el banco hará la transferencia oportuna a cada uno de ellos sin obligación de abrirse cuenta o cobrar comisión".

Además, también ha querido destacar que los décimos se pueden marcar por la parte de atrás, algo en lo que mucha gente no confía. "Es normal que se marquen con el nombre de los participantes o la empresa de la que es, o algo distintivo, no pasa nada, se va a cobrar igual".

"Incluso ahora, que se vende tanto por terminal, es normal que se pueda romper un trocito del papel pero si no se lee en la administración, hay opciones para poder cobrarlo. Se lleva a Madrid y ellos, con sus técnicas, comprueban si es el original o no. No hay ningún problema incluso aunque se hayan lavado en la lavadora", ha explicado.

"Estos décimos solo se pueden cobrar una vez, no hay otro margen, así que aunque te lo hayan robado, si haces las gestiones pertinentes, se puede llegar a cobrar. Hay que cuidarlo, está claro, pero tampoco podemos llegar al extremo de la preocupación", ha finalizado.