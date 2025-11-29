Logroño se suma a las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino y reclama el "fin del genocidio" en Gaza

Manifestación en Logroño en apoyo al pueblo palestino - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño se ha sumado a otras 39 ciudades que, hoy 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, han salido a las calles para pedir el "fin del genocidio" en Gaza y para solidarizarse con el pueblo palestino.

La cabecera de la manifestación, que ha partido a las 12,00 horas, desde el Espolón, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, la han ocupado dos personas que simulaban, con grandes cabezas a modo de 'cabezudos' de Donald Trump y Benjamin Netanhayu, seguidas de una pancarta que decía 'Paremos el Genocidio en Palestina. Fin al comercio de armas y las relaciones con Israel. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'.

Además, se han acompañado de otras pancartas en las que se podía leer 'Stop Genocidio'; 'Esta Europa nos avergüenza; o 'Boicot a Israel', así como algún cartel con el lema 'No hay país libre sin mujeres libres!. Free Palestine'. La protesta también ha contado con una gran bandera palestina.

Durante la marcha, convocada por Amistad Palestina La Rioja, se ha proferido gritos del estilo "No es una guerra, es un genocidio"; "Estado sionista, estado terrorista"; o "Boicot, boicot, boicot a Israel".

Antes de la manifestación, Nieves Escalada, que ha actuado como portavoz del colectivo, ha señalado a los medios de comunicación que

"hoy estamos aquí una vez más pidiendo el fin del genocidio del pueblo palestino, cuando parece que todos los líderes internacionales se han olvidado un poco de lo que está ocurriendo desde que se firmó el alto el fuego".

Un alto el fuego que ha considerado "ficticio" ya que "siguen muriendo palestinos, gazatíes y también últimamente en Cisjordania". Además, ha exigido la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza, porque "los gazatíes siguen muriendo de hambre", así como ha reclamado la liberación de todos los presos palestinos y derecho al retorno a las palestinas refugiadas.

Escalada, también ha pedido el "embargo integral y retroactivo de armas a Israel, que incluya venta, compra, tránsito, subcontrataciones y cualquier tipo de colaboración militar o de seguridad. Que se incluyan todas las enmiendas necesarias al Real Decreto Ley para que este pueda ser un embargo de armas a Israel".

Además, ha exigido la "ruptura total de relaciones diplomáticas, académicas, económicas, deportivas y culturales con Israel", y "sanciones internacionales al régimen de apartheid israelí y apoyo a las demandas judiciales en la Corte Internacional de Justicia".

Escalada ha reclamado "la derogación de la Ley Mordaza y fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina y de quienes defienden los derechos humanos".

Ha señalado que "ayer estuvo el presidente de Alemania en Guernica pidiendo perdón en nombre del pueblo alemán a la población, por el bombardeo de Guernica del año 1937; que lo hizo el ejército nazi, pero no dejaba de ser el pueblo alemán. Y yo me pregunto, ¿quién va a pedir perdón a los palestinos si alguna vez esto acaba?".

FINAL SIMBÓLICO JUNTO AL BELÉN DEL AYUNTAMIENTO

Escalada ha explicado que la manifestación iba a concluir junto al Belén del Ayuntamiento de Logroño, porque "nos parece un gesto simbólico, porque Belén, la ciudad de Belén, es Palestina". "La ciudad de Belén ahora mismo pertenece a Cisjordania, pero cuando hace 2025 años, según la tradición de los cristianos, nació Jesús, pues Belén era palestina, por lo que Jesús era palestino".

Por ello, para concluir la portavoz ha pedido que "a todas esas personas que se consideran cristianas, que en las próximas pocas semanas van a celebrar el nacimiento de Jesucristo, les animo a que piensen que Jesús hoy sería bombardeado, sería sacado de su casa, o probablemente no podría ni nacer, como les ha ocurrido a muchos niños palestinos".