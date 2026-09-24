Logroño se une a las concentraciones de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen

Concentración prevista en Logroño - SINDICATO DE LA VIVIENDA

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Logroño se unirá hoy, a las 19:00 horas en la Plaza del Mercado, a las concentraciones convocadas, en toda España, por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen.

La convocatoria parte del Sindicato de la Vivienda en La Rioja "en apoyo a la víctima del desahucio" bajo los lemas 'Por todas las Maricarmen' y 'Que la indignación llene la plaza'.

La comisión judicial ejecutó ayer, miércoles, el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace setenta años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde se congregaron, en las últimas horas, cientos de personas para arropar a esta mujer de 87 años.

Sanitarios del Samur sacaron a Maricarmen del edificio en camilla entre gritos de "no estás sola" y "asesinos" de las personas concentradas en la calle. Posteriormente, la mujer fue introducida en una ambulancia y trasladada al Hospital Gregorio Marañón.

El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. Su padre firmó en 1956 el contrato de arrendamiento del domicilio.

Tras su fallecimiento, el contrato se subrogó primero en su esposa y posteriormente en su hija, con una mensualidad actualizada cada año conforme al IPC y otros gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Este era su cuarto intento de desahucio desde que el edificio pasó en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos, trató de incrementar su alquiler un 275 por ciento.