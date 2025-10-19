El London City Ballet llega este jueves 23 al Teatro Bretón con su nuevo espectáculo 'Momentum'

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón de Logroño acoge el próximo jueves 23 de octubre el regreso a los escenarios del London City Ballet, una de las compañías británicas más emblemáticas, que vuelve a brillar tras una pausa de tres décadas.

Bajo la dirección artística de Christopher Marney, la formación presenta el programa Momentum, una propuesta que combina obras clásicas y contemporáneas, reafirmando su posición como referente internacional en el mundo de la danza.

En menos de dos años desde su relanzamiento, el London City Ballet ha conquistado al público de Europa, Asia y Estados Unidos, ofreciendo un repertorio que rinde homenaje a grandes coreógrafos británicos como Kenneth MacMillan, Ashley Page y Liam Scarlett, junto a nombres de prestigio internacional como George Balanchine y Alexei Ratmansky.

Impulsada por esta nueva energía, la compañía se consolida como un actor clave en la escena coreográfica actual, fiel a la tradición y con una mirada decididamente orientada hacia el futuro.

Las personas interesadas en asistir a esta cita con la danza podrán adquirir sus entradas a través de la página web: www.teatrobreton.org o en la taquilla en su horario habitual de atención al público.

PROGRAMA.

'Momentum' Larina Waltz: Coreografía: Ashley Page | Música: Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Duración: 8 min Creada originalmente para el Royal Ballet, esta pieza emplea las melodías alegres de Tchaikovsky para resaltar el virtuosismo clásico de los bailarines. Un vals vibrante y lleno de contrastes que culmina en un final apoteósico.

Concerto Pas de Deux: Coreografía: Kenneth MacMillan | Música: Dmitri Shostakovich | Duración: 8 min Sobre el segundo concierto para piano de Shostakovich, esta obra combina delicadeza y precisión técnica. Inspirada en los ejercicios de barra de la bailarina Lynn Seymour, sigue siendo una de las creaciones más reconocidas de MacMillan.

Soft Shore: Coreografía: Florent Melac | Música: Ludwig van Beethoven | Duración: 15 min El primer bailarín de la Ópera de París firma una nueva creación que despliega un lenguaje fluido, musical y profundamente humano, combinando transiciones inventivas y movimientos de gran intimidad.

Pictures at an Exhibition: Coreografía: Alexei Ratmansky | Música: Modest Mussorgsky | Duración: 34 min Inspirada en las acuarelas de Wassily Kandinsky, esta pieza para diez bailarines transita por un abanico de emociones que van de lo salvaje a lo solemne, ofreciendo un poderoso cierre a la velada.