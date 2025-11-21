Lorena Fernández toma posesión como concejala del Ayuntamiento de Arnedo

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La arnedana, Lorena Fernández Ortega, ha tomado posesión como concejala del Ayuntamiento de Arnedo, tras la renuncia de Cristina Serván por motivos laborales. Tras prometer su cargo al inicio de la sesión ordinaria del Pleno, la nueva edil del Partido Popular pasa a formar parte del Grupo Municipal Popular.

"Ha sido una jornada emocionante para mí. Tomar posesión como concejala de mi ciudad es un privilegio que afronto con enorme responsabilidad y con muchísima ilusión", explica Fernández.

Un cargo que "asumo dispuesta a dar lo mejor de mí y a trabajar junto a mis compañeros del Partido Popular para mejorar Arnedo y contribuir a su desarrollo. Lo haré con cercanía y escuchando siempre a los ciudadanos, como ya vienen haciendo desde el partido, para poner en marcha políticas útiles que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y afronten los grandes retos que tiene la ciudad por delante".

Lorena Fernández también ha expresado su agradecimiento al portavoz del Grupo Municipal Popular y presidente del PP de Arnedo, Jesús Rubio, al que ha dado las gracias por "confiar en mí para su candidatura a la alcaldía en las pasadas elecciones municipales. Su confianza ha sido fundamental para que hoy pueda asumir este reto".

LORENA FERNÁNDEZ

Lorena Fernández, de 39 años, concurrió en las últimas elecciones municipales en el puesto número diez de la candidatura del Partido Popular. Es graduada en Empresariales por la Universidad de La Rioja y actualmente trabaja en el departamento administrativo y comercial de una empresa de calzado.

Su formación y una experiencia de más de 17 años en este sector, principal motor económico de Arnedo, aportan al equipo del Partido Popular un amplio conocimiento del tejido empresarial de la ciudad.

Con la toma de posesión de Fernández, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Arnedo ha quedado compuesto por los concejales Jesús Rubio, Sagrario Tomás, Marta Ruiz-Alejos, Alejandro Cordón, Mario Izquierdo, Daniel Llanos y Lorena Fernández.