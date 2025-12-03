Luena afirma que la investigación sobre los carriles bici de Logroño "sigue abierta" en el Parlamento Europeo

Archivo - Carril bici renovado de Duquesa de la Victoria en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado riojano del PSOE, César Luena, ha afirmado que "ante las incorrecciones en las informaciones que hoy ha vertido el Ayuntamiento de Logroño, hay que decir que la investigación sigue abierta tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión Europea, y que la votación celebrada ayer en la reunión de los coordinadores de la Comisión de Peticiones (PETI) no trataba sobre el archivo de la petición, sino sobre si esta debía volver a debatirse en la propia Comisión de Peticiones, una propuesta que PP y Vox rechazaron".

Luena ha precisado también que "ayer no tuvo lugar ninguna sesión de la Comisión de Peticiones, sino una reunión de coordinadores, es decir, de los portavoces de los distintos grupos políticos". Respecto al documento de la Comisión Europea del 7 de abril de 2025 al que alude el Ayuntamiento, Luena subraya que la Comisión "no avala en ningún momento la gestión de los fondos europeos por parte del Ayuntamiento de Logroño".

El texto señala literalmente que "el conjunto de proyectos a los que se hace referencia en la presente petición no ha contribuido hasta la fecha al cumplimiento de ningún objetivo evaluado como parte de solicitudes de pago anteriores evaluadas por la Comisión Europea. En consecuencia, la Comisión no ha identificado ninguna prueba que sugiera una posible inversión de ningún hito u objetivo que España haya considerado previamente cumplido satisfactoriamente en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, sobre la base de las acciones descritas en la presente petición".

Es decir, la Comisión "no entra a validar ni a respaldar la gestión del Ayuntamiento, sino que se limita a constatar que esos proyectos aún no formaban parte de hitos previamente evaluados". De hecho, la Comisión Europea precisa que "evaluará el cumplimiento satisfactorio de los objetivos relacionados con la inversión de la que el proyecto objeto de la petición puede formar parte en el futuro (objetivos n.o 6, n.o 7 y n.o 9) en el contexto de la solicitud de pago correspondiente".

Si se solicitara una actualización del informe por parte de los peticionarios, la Comisión "deberá incluir la nueva información enviada sobre la totalidad de la ejecución de los fondos". El eurodiputado añade que, mientras Logroño en Bici y Ecologistas en Acción La Rioja mantengan su reivindicación y su compromiso con una movilidad más sostenible en la ciudad, él "seguirá apoyándoles desde el Parlamento Europeo y desde la Comisión de Peticiones y se interesará ante la Comisión Europea por el informe definitivo sobre este caso". Para ello, el diputado ha presentado una pregunta escrita sobre este tema a la Comisión Europea.