Luis de la Fuente acompaña a KM Solidarity en una jornada inclusiva en la Fundación Trébol

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pasión por el deporte y la solidaridad han vuelto a unirse gracias a KM Solidarity, la mayor ONG motera de España, que organiza rutas y actividades solidarias con el objetivo de recaudar fondos y llevar ilusión a colectivos vulnerables.

En esta ocasión, la acción solidaria tuvo lugar en la Fundación Trébol, entidad sin ánimo de lucro de Las Rozas que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual, promoviendo su autonomía, inclusión social y laboral.

Los usuarios del centro pudieron vivir una experiencia única al disfrutar de cerca de las motocicletas de KM Solidarity y compartir una jornada especial junto a Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol y Socio de Honor de la ONG motera.

De la Fuente acompañó a los voluntarios durante la visita y participó activamente en la convivencia con los beneficiarios de la Fundación. "Este tipo de iniciativas nos recuerdan que el deporte y la solidaridad son motores de cambio en la sociedad. Hoy hemos compartido sonrisas y emociones que no se olvidan", destacó el seleccionador nacional de fútbol.

La jornada concluyó con un ambiente festivo, donde usuarios, familiares y voluntarios pudieron acercarse a las motos, hacerse fotografías y compartir momentos de cercanía con los miembros de la selección nacional y los moteros solidarios.

Como reconocimiento al apoyo constante que Luis de la Fuente brinda a KM Solidarity y a su compromiso por ayudar a dar visibilidad a la discapacidad, la asociación le ha hecho entrega de una fotografía titulada "Sangre y Vino", obra del fotógrafo riojano Edu San Vicente.

Al evento han asistido también el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, junto con miembros de su corporación municipal además de distintos patrocinares de la entidad motera.