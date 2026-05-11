Una madre de 41 años y su hija de 5 atropelladas por un vehículo en Rosa Chacel en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Una madre de 41 años y su hija de 5 han sido atropelladas por un vehículo, a las 07,54 horas, a la altura del número 28 de la calle Rosa Chacel en Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112, que ha señalado que ambas han sido trasladadas al Hospital San Pedro.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.