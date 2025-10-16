El madrileño Jesús Navarro Lahera gana el IV Certamen de Microrrelatos Feministas de la UR, con su obra 'Calentones'

El madrileño Jesús Navarro Lahera gana el IV Certamen de Microrrelatos Feministas de la Universidad de La Rioja. - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El madrileño Jesús Navarro Lahera recibe mañana, miércoles 15 de octubre, el primer premio del IV Certamen de Microrrelatos Feministas de la Universidad de La Rioja, dotado con 400 euros, por su obra 'Calentones'.

El IV Certamen de Microrrelatos Feministas tiene como objetivo impulsar la producción literaria de la comunidad universitaria y de la población en general, así como reivindicar la visibilización y los derechos de las mujeres y trabajar en pro de la igualdad y de un mundo más justo.

Junto a Jesús Navarro Lahera, con el primer premio por su obra Calentones, el segundo premio ha sido para Cristina Rodríguez Mardones, de Logroño, por Reflejo, dotado con 300 euros; mientras que en la categoría local el premio ha sido para Ester Lorente Peñalva, por Manual de vuelo para mujeres que fueron suelo, dotado con 200 euros.

En esta edición, la organización ha recibido 116 obras de países como Argentina, Colombia, Bélgica, Estados Unidos, Perú, República Dominicana, Uruguay, Alemania y Ecuador, además de España; que han sido recopiladas en un libro. Todos los relatos participantes deben tener un máximo de 150 palabras y ser de temática feminista, además de contener las palabras, mujer, huella y reflejo.

El jurado, compuesto por investigadoras del Grupo de Investigación 'Igualdad y Género' de la Universidad de La Rioja, intervendrá en una mesa redonda posterior al acto de entrega de premios, donde participarán las personas ganadoras leyendo sus relatos y recogiendo el cheque del premio.