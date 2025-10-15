La magia vuelve a Logroño con la quinta edición del LOGIC FEST se celebrará del 17 al 19 de octubre y del 21 al 23 de noviembre Diferentes escenarios de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Se celebrará del 17 al 19 de octubre y del 21 al 23 de noviembre, recorriendo diferentes escenarios de toda la ciudad

La magia regresa a Logroño con más fuerza que nunca. Del 17 al 19 de octubre y del 21 al 23 de noviembre, la ciudad acogerá la quinta edición del LOGIC FEST, el Festival de Magia de Logroño, que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales del mundo del ilusionismo.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, acompañado por los magos Antonio Palomino "Magomino" y Jorge Velasco, ha presentado este miércoles esta nueva edición.

En su intervención, el concejal ha subrayado que "durante estos días nuestra ciudad se transformará de nuevo en el epicentro de la ilusión, en un evento que une a todas las generaciones, porque la magia está hecha para disfrutarse en familia".

El concejal ha añadido que "cinco ediciones nos permiten hablar ya de una cita consolidada e imprescindible, que amplía la oferta cultural y de ocio de Logroño, y que refleja el dinamismo de nuestra ciudad".

El LOGIC FEST nació con la vocación de acercar la magia y el ilusionismo a todos los públicos, convirtiendo a Logroño en un referente en el ámbito de las artes escénicas.

A lo largo de sus ediciones, ha logrado consolidarse como un espacio donde confluyen el talento, la creatividad y la ilusión, ofreciendo una experiencia única tanto para adultos como para los más pequeños.

Durante nueve jornadas, el público podrá disfrutar de nueve espectáculos que combinarán magia, humor, mentalismo y entretenimiento para todas las edades.

El festival se desarrollará en distintos espacios emblemáticos de la ciudad, como Sala Negra, Xperience Parque Rioja y el Círculo Logroñés, con espectáculos que combinarán magia, humor, mentalismo y entretenimiento para toda la familia.

LOS PARTICIPANTES.

Juan Capilla - Maravillas sin Varita. Desde Zaragoza, una de las mentes más creativas del panorama mágico actual. Creador de efectos distribuidos en todo el mundo, ofrece una magia elegante y sorprendente que demuestra que la verdadera ilusión nace del ingenio.

Joaco Showman - Yo y mis circunstancias. El madrileño Joaco Showman propone un viaje mental a través de la premonición y la telepatía. Un espectáculo de mentalismo que desafía la lógica y mantiene al público en constante asombro.

Mago Iceman - Onírico. El mago logroñés estrena su nuevo espectáculo, una experiencia sensorial que invita a soñar despierto. Onírico combina técnica, poesía y teatralidad para sumergir al espectador en un universo de fantasía.

SonetoRojo - Tupper Magic Show. La compañía riojana presenta una propuesta divertida y original donde la magia se mezcla con el humor y una dosis de picardía. Un espectáculo participativo, fresco y lleno de ritmo.

Dúo Magomino y Jorge Velasco - Show para la infancia. Ganadores del Premio Nacional de Magia para la Infancia, ofrecen una función repleta de humor, participación y efectos visuales pensada para los más pequeños.

Karvis - La habitación de los sueños perdidos. El logroñés Karvis, reciente Premio Nacional de Mentalismo 2025, presenta su espectáculo más personal, una fusión de mentalismo, narrativa y emoción que invita a redescubrir la magia desde la sensibilidad.

Ferny Tubo y Tapa - Gran espectáculo de magia. Artista granadino afincado en Asturias, combina humor, improvisación y participación en un show familiar lleno de energía y sorpresas.

Mago Scott - El Mago de la Tele. Premiado como Mejor Showman Internacional en el Festival de San Sebastián, ofrece una función ágil y divertida que une humor, ilusión y espectáculo.

Las entradas se pueden adquirir en: https://www.sonetorojo.com/logicfest. Además, como en anteriores ediciones, durante la presentación, las sesiones familiares y la gala final, se sortearán cajas de magia BORRÁS entre los asistentes.