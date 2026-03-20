Una manifestación en Logroño reclama el papel de la sanidad pública" que está "deteriorada" en La Rioja - SERGIO ESPINOSA (JPGE ESTUDIOS)-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha recorrido, desde las 19,00 horas, el centro de Logroño, convocada por la Plataforma por la Sanidad Pública de La Rioja, para reclamar el papel de la sanidad pública que se encuentra "deteriorada" en la región, frente al avance de la privada.

La marcha se ha iniciado en la plaza de la Diversidad para recorrer Bretón de los Herreros, haciendo una parada frente a la Consejería de Salud, y de allí, dirigirse al Espolón, finalizando junto al Palacio de Gobierno riojano.

La manifestación iba presidida por una pancarta con el lema 'La sanidad pública no se vende, se defiende', así como otras relacionadas con el Hospital de Calahorra en la que indicaban '25 años cuidándote, resistiendo. Un hospital de todos y para todos', u otra donde se podía leer 'Por el empleo y la cartera de servicios. Por la sanidad pública en La Rioja Baja'.

Además, varios de los participantes portaban carteles con frases del estilo de 'Es prioritaria la atención primaria'; 'Menos discursos, más recursos'; o 'Menos demoras, atención en 48 horas'. Durante la protesta se han coreado consignas como "Las listas de espera, nos desesperan"; "Capellán y Martín, la salud no es un botín"; "Consejera escucha, la pública está en lucha"; o "La peor inversión, la privatización".

Antes de empezar la manifestación, los portavoces de la Plataforma, Javier Granda y Ana Pérez Aradros, han señalado que "lo que queremos es unirnos para defender la sanidad pública, que vemos que se devalúa día a día, ante lo que queremos es que cambie la gestión que se está haciendo".

Han indicado que se iban a dirigir al presidente del Gobierno riojano para que "tome medidas y evite las dificultades que estamos pasando y que estamos sufriendo todos los días los pacientes de la salida pública en La Rioja".

"Estamos viendo largas listas de espera y dinero público que se va a la sanidad privada", han añadido, al tiempo que han criticado que "solo les interesa hacerse la foto con una nueva construcción, pero necesitamos profesionales, necesitamos agilidad en nuestra sanidad y lo queremos ya".

Sobre la situación del Hospital de Calahorra, han apuntado que "estamos viendo cómo se han puesto en marcha un servicio de urgencias en el centro de salud de Calahorra y eso es un poco incompatible con el servicio de urgencias que se da en el hospital". Ante ello, han lamentado que el Gobierno "no termina de aclarar qué va a hacer con el hospital de Calahorra y por tanto, esa incertidumbre la perciben primero los trabajadores y las trabajadoras y luego la ciudadanía de la Rioja Baja".