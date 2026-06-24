En marcha un proceso participativo para elegir el nombre del nuevo centro de la antigua estación de autobuses

Archivo - Fachada de la antigua estación autobuses de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha un proceso de participación ciudadana para la elección del nombre del nuevo centro intergeneracional de la antigua estación de autobuses, que próximamente abrirá sus puertas al público e iniciará su actividad. La ciudadanía podrá elegir uno de los tres nombres propuestos: 'La Antigua Estación', 'Estación Encuentro' y 'Espacio Dársenas'.

La votación podrá realizarse a través de la página web logrono.es/encuesta-nuevo-centro-social hasta el próximo domingo, 28 de junio, a las 23,59 horas.

Con este nuevo espacio, en el que tendrá un protagonismo fundamental las personas mayores, pero con un claro enfoque intergeneracional, la ciudad suma un espacio de actividad social en el centro de la ciudad, que incorpora también una plaza urbana con zona verde donde antes se ubicaban las dársenas de la antigua estación de autobuses.

El proyecto de rehabilitación de la antigua estación de autobuses ha contado con financiación europea para incorporar importantes actuaciones en materia de eficiencia energética, con la implantación de sistemas de climatización más eficientes y sostenibles. .