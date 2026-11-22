Salón de tinos de Marqués de Murrieta - BODEGAS MARQUÉS DE MURRIETA

LOGROÑO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marqués de Murrieta vuelve a situarse entre los grandes referentes del vino mundial. Su añada 2022 ha sido seleccionada por la prestigiosa publicación estadounidense Wine Spectator entre los 100 mejores vinos del mundo de este año, convirtiéndose además en el único representante de Rioja en esta reconocida clasificación internacional.

Desde 1988, Wine Spectator elabora anualmente una de las listas más influyentes del sector, distinguiendo aquellos vinos que sobresalen por su calidad, singularidad y capacidad para emocionar.

UNA SELECCIÓN EXTRAORDINARIAMENTE EXIGENTE

Los editores de la publicación han evaluado este año cerca de 11.000 vinos de todo el mundo mediante catas a ciegas. Solo 100 han alcanzado un lugar en la clasificación final, que considera no solo la excelencia de cada vino, sino también su valor, disponibilidad y ese carácter excepcional que la publicación denomina "factor X".

Marqués de Murrieta 2022 ha conquistado a los editores por su "extraordinario equilibrio, frescura y precisión", y han destacado su "elegante estructura, sus taninos definidos y su compleja expresión aromática".

Este nuevo reconocimiento internacional adquiere un significado especialmente relevante al producirse a las puertas del 175 aniversario de Marqués de Murrieta, que se celebrará en 2027. Un nuevo hito en la trayectoria de la bodega, fundada en 1852, que continúa representando la excelencia del vino español en el panorama internacional.